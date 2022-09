Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Schlager Salzburg gegen Rapid mit Peter Stöger als Co-Kommentator am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Hit Salzburg – SK Rapid am Sonntag ab 16:15 Uhr live & exklusiv

Sky Experte Peter Stöger begleitet die Partie als Co-Kommentator und Hans Krankl ist zudem vor Ort in Wals-Siezenheim als Experte im Einsatz

Zuvor ab 13:30 Uhr Austria Wien – SV Ried und SK Sturm – Austria Lustenau live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr LASK – WSG Tirol, WAC – TSV Hartberg und SCR Altach – Austria Klagenfurt live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Walter Kogler und Hans Krankl am Sonntag

Die ADMIRAL Bundesliga bietet vor der Länderspielpause den Sky Seher:innen ein echtes Highlight: In der 9. Runde treffen die großen Rivalen Salzburg und Rapid aufeinander.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag dürfen sich die Fans wieder auf drei Parallel-Spiele freuen. In Pasching empfängt der LASK die WSG Tirol. Der LASK musste im letzten Duell eine schmerzhafte Niederlage einstecken. Das 1:2 in Innsbruck beendete die letzten Träume der Oberösterreicher auf einen internationalen Startplatz. Können sich die Linzer dafür revanchieren? Das Spiel sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In Kärnten möchte der WAC nach dem 3:1 Auswärtserfolg bei Rapid auch gegen den TSV Hartberg drei Punkte einfahren. Ob dies gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Auch Altach und Coach Miroslav Klose wollen in der letzten Runde vor der Länderspielpause ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Die Vorarlberger treffen auf die Austria aus Klagenfurt, die trotz namhafter Abgänge einen starken Saisonstart hingelegt hat, und diesen gerne weiterführen würde. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Zudem werden alle Spiele auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Kracher Salzburg gegen Rapid live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag muss Aufsteiger Austria Lustenau in Graz gegen den SK Sturm ran. Können die Steirer die Strapazen der Europacup Reise nach Rotterdam wegstecken, oder spielen diese den Vorarlbergern in die Karten? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Auch die SV Ried rechnet sich auswärts gegen die Wiener Austria Chancen aus, haben schließlich auch die Veilchen eine Reise nach Polen hinter sich. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Beide Spiele gibt es außerdem in der Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Den Abschluss der Runde bildet das Duell Salzburg gegen Rapid. Bereits seit der Saison 2018/19 warten die Grün-Weißen auf einen vollen Erfolg gegen die Bullen. Findet die Siegesserie der Salzburger gegen den österreichischen Rekordmeister ein Ende? Die Antwort gibt es ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Hans Krankl begrüßen die Zuseher:innen aus der Red Bull Arena. David Eder und Peter Stöger kommentieren das Match.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 17. September 2022

16:00 Uhr:

LASK – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

CASPOINT SCR Altach – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 18. September 2022

13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Experte: Walter Kogler

16:15 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Hans Krankl

Kommentator: David Eder

Co-Kommentator: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

