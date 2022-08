Die Abenteuer der Salzburger in der Königsklasse komplett auf Sky Sport Austria: Alle UEFA Champions League Hits des österreichischen Meisters gegen den FC Chelsea, AC Milan & Dinamo Zagreb live

via

via Sky Sport Austria

Alle Spiele des FC Bayern München ebenso live bei Sky wie David Alabas und Real Madrids Mission Titelverteidigung

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Dazu zeigt Sky die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und 252 von 282 Live-Spielen exklusiv

Im letzten Jahr sorgten die Salzburger in der UEFA Champions League für Furore und begeisterten mit ihren mutigen Auftritten die österreichischen Fußball-Fans. Endstation war erst im Achtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister, Bayern München. Auch in diesem Jahr sitzen Sky Seher:innen bei der UEFA Champions League in der ersten Reihe: Egal, ob Salzburg, Paris Saint-Germain, Real Madrid oder Bayern München – Sky zeigt alle Spiele der Königsklasse live.

Alle Salzburg-Spiele in der Königsklasse live bei Sky Sport Austria

Die heutige Auslosung in Istanbul bescherte dem Team von Matthias Jaissle eine attraktive Gruppe! Highlight sind die Matches gegen den FC Chelsea. Weiters geht es in der Gruppenphase gegen den italienischen Meister AC Milan und den kroatischen Champion Dinamo Zagreb um den Aufstieg. Fußballfans begleiten auf Sky Sport Austria das komplette UEFA Champions League-Abenteuer der Salzburger live.

Alle Spiele & alle Stars der UEFA Champions League Saison 2022/2023 live bei Sky Sport Austria

Die Gruppenphase der UEFA Champions League Saison 2022/2023 lässt Fanherzen auf Sky höherschlagen. Beim Superduell FC Bayern gegen den FC Barcelona kommt es zum Wiedersehen der Münchner mit ihrem ehemaligen Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski. David Alaba darf sich auf dem Weg zur Titelverteidiung mit Real Madrid auf Kontrahent RB Leipzig freuen. Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt bekommen es mit Tottenham Hotspur zu tun. Lionel Messi startet mit seinen kongenialen Mitspielern bei Paris SG gegen Juventus Turin, Benfica Lissabon & Maccabi Haifa die Jagd auf den Titel. Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse live auf Sky Sport Austria – entweder als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Beitragsbild: Imago