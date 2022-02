Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück aus der Winterpause! Der Super-Hit SK Rapid gegen Salzburg am Freitag live und exklusiv bei Sky

Der Klassiker ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 (mit dem SkyX-Traumpass kann man bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein)

Martin Stranzl ist im neuen Studio als Sky Experte im Einsatz und Hans Krankl berichtet als Sky Experte aus Wien Hütteldorf

Kult-Experte Alfred Tatar begleitet den Kracher neben Philipp Paternina als Co-Kommentator

Am Samstag ab 16:00 Uhr das WAC – Ried, WSG Tirol – SK Sturm und Altach – Austria Wien exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 14:00 Uhr Hartberg – Admira und anschließend LASK – Austria Klagenfurt live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler am Samstag sowie Marc Janko am Sonntag

Peter Stöger verstärkt ab sofort das hochkarätige Sky Sport Austria Expertenteam

Die ADMIRAL Bundesliga bekommt ein neues Wohnzimmer: Sky Sport Austria sendet zum Frühjahrsauftakt erstmals aus dem neuen, hochmodernen Sky Studio in Wien-Auhof

Die ADMIRAL Bundesliga kehrt mit einem echten Hit zurück aus der Winterpause! In der 19. Runde dürfen sich Sky Seher:innen auf das Duell zwischen dem SK Rapid und Salzburg freuen.

Der Super-Hit zum Frühjahrsauftakt mit den Sky Experten Hans Krankl, Martin Stranzl & Alfred Tatar

Bereits am Freitag kehrt die heimische Liga mit dem Schlagerspiel SK Rapid gegen Salzburg zurück. Nach dem enttäuschenden Cup-Aus der Grün-Weißen wartet mit dem Serienmeister aus Salzburg der nächste schwere Test auf die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer. Mit Rückkehrer Yusuf Demir und Neuzugang Ferdy Drujif wollen die Hütteldorfer gegen Salzburg zuhause punkten. Können die Rapidler zum ersten Mal nach zwölf Spielen einen Sieg gegen Salzburg feiern oder setzt sich das Team von Matthias Jaissle gegen den Rivalen erneut durch? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1. Gleich drei Sky Experten stehen im Einsatz: Alfred Tatar begleitet den Kracher neben Philipp Paternina als Co-Kommentator. Martin Stranzl analysiert im neuen Sky Studio und Hans Krankl berichtet aus Wien Hütteldorf.

Die Sky Experten Walter Kogler am Samstag und Marc Janko am Sonntag analysieren die Spiele am Wochenende

Am Samstag warten drei weitere Duelle auf die Fans. Der WAC trifft in einem Heimspiel auf die SV Ried. Können die Kärntner einen guten Start ins Frühjahr hinlegen? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich tritt der Tabellenzweite SK Sturm auswärts bei der WSG Tirol an. Ob die Grazer mit Neuzugang Rasmus Höjlund eine erfolgreiche Rückkehr zum Bundesliga-Alltag feiern, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem gastiert die Wiener Austria beim SCR Altach im Ländle. Die Veilchen wollen mit einem Sieg wichtige Punkte im Kampf um die Meistergruppe sammeln. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Die drei Spiele werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Am Sonntag wird die 19. Runde mit zwei weiteren Duellen abgeschlossen. Nach dem sensationellen Einzug ins Cup-Halbfinale will der TSV Hartberg gegen die Admira einen erfolgreichen Liga-Start hinlegen. Die Partie gibt es ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Direkt im Anschluss empfängt der LASK Austria Klagenfurt. Peter Pacults Kärntner stehen nach einer starken Herbstsaison mitten im Kampf um die Meistergruppe. Die Linzer dürfen sich ihrerseits keine Patzer erlauben, wollen sie noch ein Wort um die ersten sechs mitreden. Das Duell wird ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Peter Stöger wird neuer Sky Sport Austria Experte

Sky ist es gelungen in der Winterpause eine absolute Top-Verstärkung für sein Expertenteam zu verpflichten: Peter Stöger wird u.a. die ADMIRAL Bundesliga und die Top-Spiele in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria analysieren. Für den Wiener ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, war er doch schon für Sky bzw. Premiere in Österreich als Experte aktiv.

Hochmodernes Sky Sport Austria Studio zum Frühjahrsauftakt: Die ADMIRAL Bundesliga bekommt ein neues Wohnzimmer

Innerhalb der spielfreien Wochen setzte Sky das ehrgeizige Projekt um, für die ADMIRAL Bundesliga Berichterstattung ein neues, hochmodernes Zuhause zu schaffen. Für das Konzept engagierte Sky den international erfolgreichen Stardesigner Florian Wieder. Das neue Sky Studio wird beim Frühjahrsauftakt SK Rapid gegen Red Bull Salzburg offiziell eingeweiht. Charakteristisch für das neue Studio sind die insgesamt 66 Quadratmeter großen LED Wände mit gestochen scharfer Auflösung sowie die ausgefeilte Lichttechnik. Für die Neugestaltung des Studios wurden fünf Tonnen bewegt und über 3,6 km Kabel verteilt.

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 11. Februar 2022

18:00 Uhr:

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg, live und frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Martin Stranzl & Hans Krankl

Co-Kommentator: Alfred Tatar

Samstag, 12. Februar 2022

16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Walter Kogler

Sonntag, 13. Februar 2022

14:00 Uhr:

TSV Prolactal Hartberg – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

