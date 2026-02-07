Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück! Die 18. Runde heute live auf Sky

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Samstag die Partien SK Rapid – TSV Hartberg und LASK – WSG Tirol

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit den Matches WAC – GAK, SCR Altach – Blau-Weiß Linz und Sturm Graz – SV Ried

Die Sky Experten am Wochenende: Andreas Herzog am Freitag in Salzburg, am Samstag Hans Krankl in Hütteldorf und Marc Janko im Studio sowie am Sonntag Thomas Silberberger

Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück! Zum Frühjahrsauftakt steht am Freitag gleich ein Kracher auf dem Programm: Tabellenführer Salzburg trifft auf Austria Wien. Am Samstag spielt der SK Rapid gegen den TSV Hartberg, ehe am Sonntag Meister Sturm die SV Ried in Graz empfängt. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell zwischen dem SK Rapid und dem TSV Hartberg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag greift auch der SK Rapid wieder ins Ligageschehen ein. Die Hütteldorfer treffen auf den TSV Hartberg und möchten unter ihrem neuen Trainer Johannes Hoff Thorup mit einem Sieg in die Rückrunde starten. Nach einer Negativserie von fünf sieglosen Spielen und dem Ausscheiden im ÖFB-Cup am vergangenen Wochenende hoffen die Wiener nun auf die Trendwende. Das erste Saisonduell mit Hartberg konnten sie bereits für sich entscheiden – gelingt ihnen das erneut? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich empfängt der LASK in Linz die WSG Tirol. Seit der Rückkehr von Didi Kühbauer auf die Trainerbank sind die Athletiker ungeschlagen, haben sich vom zehnten auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet und im ÖFB-Cup-Viertelfinale einen 0:2-Rückstand gegen den Stadtrivalen Blau-Weiß Linz gedreht. Gegen die Tiroler wollen die Oberösterreicher ihre Erfolgsserie nun fortsetzen. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Hans Krankl meldet sich aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit der Partie Sturm Graz – SV Ried live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag empfängt Meister Sturm zum Abschluss der Runde die SV Ried. Für Fabio Ingolitsch ist es das Ligadebüt als Trainer der Grazer – er möchte gleich zum Einstand drei Punkte holen und nach dem Ausscheiden im ÖFB-Cup am vergangenen Wochenende ein positives Zeichen setzen. Auch für die Innviertler, die als Sechster überwintert haben, wäre ein Auswärtssieg in Graz besonders wichtig, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Dieses Match sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt der WAC den GAK. Die Wolfsberger haben in den ersten vier Spielen unter Ismail Atalan lediglich drei Punkte geholt. Gegen die Grazer, die mit vier Punkten Vorsprung auf Blau-Weiß Linz den vorletzten Tabellenplatz belegen, soll nun zum Rückrundenauftakt ein Sieg her. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Zur selben Zeit muss das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz auswärts beim SCR Altach antreten. Die Linzer benötigen dringend Punkte, um den letzten Platz in der Tabelle zu verlassen. Gelingt es Neo-Trainer Michael Köllner, seine Mannschaft gleich im ersten Spiel zum Sieg zu führen? Auch bei den Vorarlbergern gab es im Winter einen Trainerwechsel: Das Team wird nun von Ognjen Zaric betreut, der mit dem Sieg im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz bereits einen ersten Erfolg feiern konnte. Dieses Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Der Einzelvorlauf zur Partie zwischen Sturm Graz und der SV Ried startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 7. Februar 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Rapid – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky-Experte (Studio): Marc Janko

Sonntag, 8. Februar 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

RZ Pellets WAC – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experte: Thomas Silberberger