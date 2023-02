Die ADMIRAL Bundesliga mit Altach gegen LASK heute live bei Sky

Ab 13:30 Uhr SCR Altach – LASK und SV Ried – TSV Hartberg live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss treffen die Wiener Austria und Klagenfurter Austria live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 aufeinander

Sky-Experte am Sonntag: Walter Kogler

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr. In Vorarlberg muss der LASK gegen den SCR Altach ran. Die Klose-Elf konnte sich im Herbst einen 4-Punkte-Polster auf den Abstiegsrang erarbeiten und möchte nun den Vorsprung vergrößern. Ob dies gegen den LASK gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. In Oberösterreich kommt es zeitgleich zum Kampf gegen den Abstieg, wenn der Vorletzte SV Ried das Schlusslicht TSV Hartberg begrüßt. Die Steirer konnten in der Winterpause mit Markus Schopp einen alten Bekannten als Cheftrainer verpflichten. Kann Schopp bei seiner Rückkehr drei Punkte holen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Zum Abschluss der Runde kommt es in Wien-Favoriten zum Aufeinandertreffen zwischen der Wiener Austria und der Klagenfurter Austria. Nach einer turbulenten Winterpause mit der Trennung von Ex-Coach Manfred Schmid und der Installation von Ex-Stuttgart Trainer Michael Wimmer möchten die Favoritner nun wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen. Ob dies gegen den Tabellensechsten von Peter Pacult gelingt, ist ab 16:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Sonntag, 12. Februar 2023

13:30 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Walter Kogler

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA