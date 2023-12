Die ADMIRAL Bundesliga mit „Sky Next Generation“ bei Rapid gegen Salzburg JETZT LIVE bei Sky

Sky Next Generation“: Live-Sportübertragung für Kinder am Samstag bei SK Rapid – Salzburg ab 13:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Die Kinderreporter:innen Rafael (10), Iva (15) sowie Kamerakind Anna (12) begleiten den Bundesliga-Hit

Vater & Sohn vor der Taktik-Tafel: Sky Analyse-Experte Marko Stankovic holt sich Unterstützung von Sohn Fabio (13)

Danach am Samstag ab 16:30 Uhr Austria Klagenfurt – Austria Wien und Austria Lustenau – LASK exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Auf in die letzte Runde vor der Winterpause! Zum Abschluss des Kalenderjahres warten am kommenden Wochenende packende Spiele und die eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung bei SK Rapid gegen Salzburg am Samstag auf die Sky Seher:innen.

Sky Next Generation – die Live-Sportübertragung für Kinder bei SK Rapid gegen Salzburg am Samstag

Im Rahmen des Schlagers SK Rapid gegen Salzburg wird mit „Sky Next Generation“ zum zweiten Mal in Österreich eine eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung produziert. Den Bundesliga-Hit zwischen SK Rapid und Salzburg werden dabei Rafael (10 Jahre) und Iva (15 Jahre), sowie Kamerakind Anna (12 Jahre) begleiten. Zudem wird die Partie von Fabio (13 Jahre) gemeinsam mit seinem Vater, Sky Analyse-Experte Marko Stankovic, analysiert. Unterstützt werden sie von Kommentator Otto Rosenauer & Field-Reporter Michael Ganhör. Los geht’s am Samstag um 13:45 Uhr auf Sky Sport Austria 2. Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuschauenden an den Bildschirmen. Es folgt eine vielseitige Pre-Match Show mit Rubriken, die insbesondere Kinder ansprechen. Dabei gibt es unter anderem zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen und Bilder aus der Kinder-Perspektive. Grafische Elemente in „Comic Style“ sind perfekt auf das junge Publikum zugeschnitten und sorgen für den passenden Rahmen.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die „reguläre“ Übertragung des Hits gibt es am Samstag bereits ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Nachdem sich die Mozartstädter in der Tabelle einen Vorsprung auf den SK Sturm erarbeiten konnte, soll vor dem Entscheidungsspiel um das internationale Überwintern gegen Benfica Lissabon (am Dienstag live bei Sky Sport Austria) gegen die Hütteldorfer Selbstvertrauen getankt werden. Auch das Team von Robert Klauß will den eigenen Fans zum Jahresabschluss drei Punkte schenken.



Im Anschluss warten zwei Parallel-Spiele auf die Sky Seher:innen. In Kärnten empfängt die Klagenfurter Austria die Wiener Austria. Sky Zuschauer:innen können das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen. Zeitgleich geht es auch in Bregenz zur Sache, wenn Austria Lustenau zur Premiere in der vorübergehenden Heimstätte den LASK begrüßt. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.



Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 9. Dezember 2023

13:30 Uhr:

SK Rapid – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

13:45 Uhr:

Sky Next Generation: SK Rapid – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

16:30 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SC Austria Lustenau – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1