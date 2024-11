Die ATP Finals 2024 in Turin ab Sonntag täglich live bei Sky

Nitto ATP Finals 2024 mit Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev

Sky berichtet ab Sonntag täglich live aus Turin

Mit den Sky Experten Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber sowie Moderatorin Antonia Wisgickl und Reporter Paul Häuser

Stefan Hempel, Marcel Meinert, Markus Götz und Paul Häuser kommentieren

Sky Next Generation: Tennis-Live-Übertragung speziell für Kinder und Familien von den Nitto ATP Finals in Turin

Kids Reporterin Josefine (13) kommentiert das erste Halbfinale am Samstag, 16. November ab 14:10 Uhr live vor Ort in Turin gemeinsam mit Paul Häuser auf Sky Sport 1

Es ist der Höhepunkt des Mega-Tennis-Herbstes auf Sky Sport: Die ATP Finals in Turin, bei denen die acht besten Tennisspieler des Jahres zum Abschluss der Saison aufeinandertreffen. Aufgrund des Verzichts von Novak Djokovic finden die ATP Finals erstmals seit 2001 ohne einen Spieler der „Big Three“ statt (Nadal nicht qualifiziert, Federer Karriereende).

Die jungen Wilden bestimmen das Feld, wie etwa Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner, dem Vorjahresfinalisten und die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste. Doch auch Alexander Zverev darf sich spätestens nach seinem Triumph beim Pariser Masters Hoffnungen auf die inoffizielle Weltmeisterschaft machen, die er bereits 2018 und 2021 gewann. Für den 27-jährigen war der Finalerfolg in Paris der 66. Sieg in der laufenden Saison – kein anderer hat aktuell mehr. Neben dem Deutschen Zverev, dem Italiener Sinner und dem Spanier Alcaraz nehmen außerdem die beiden Russen Daniil Medvedev und Andrey Rublev, sowie der US-Amerikaner Taylor Fritz, der Norweger Casper Ruud und der Australier Alex de Minaur am großen Saisonfinale teil.

Sky Sport überträgt die ATP Finals ab Sonntag bis zum 17.11. täglich live aus Turin. Stefan Hempel, Marcel Meinert, Markus Götz und Paul Häuser kommentieren und werden hierbei von den Sky Experten Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber unterstützt.

Sky Next Generation am Samstag, 16.11.

Für das erste Einzel-Halbfinale am Samstag, 16.11. bietet Sky Sport darüber hinaus eine Tennis-Live-Übertragung speziell für Kinder und Familien an. Kids Reporterin Josefine (13) aus Hamburg kommentiert gemeinsam mit Paul Häuser die Partie ab 14:10 Uhr live vor Ort auf Sky Sport 1.

WTA Finals

Die WTA Finals in Riyadh hingegen befinden sich schon in vollem Gange. Am morgigen Freitag stehen ab 13:30 Uhr die Halbfinals an, für die sich im Einzel bereits Aryna Sabalenka, die erstmals als Nummer eins in das neue Jahr 2025 geht, sowie die chinesische Tennis-Olympiasiegerin Zheng Qinwen und die US-Amerikanerin Coco Gauff qualifiziert haben. Der vierte Halbfinalplatz wird heute im Rahmen des letzten Spieltags der Gruppe B zwischen Barbora Krejcikova und Titelverteidigerin Iga Swiatek vergeben.

Am Samstag findet zunächst ab 14:30 Uhr das Doppelfinale statt, ehe ab 16:45 Uhr das Finale im Einzel beginnt.

Mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf Sky

Durch die langjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, zeigt Sky fast täglich Live-Tennis, insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen bei Sky Sport. Zudem hat Sky eine mehrjährige Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH, im Rahmen dessen Sky eine Sublizenz der US Open erworben hat. Damit ist Sky die Heimat des Tennissports im österreichischen Fernsehen und überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor. Sky wird die ATP und WTA Finals, alle 1000er-Turniere und die meisten 500er und 250er live übertragen.

Die Nitto ATP Finals 2024 in Turin und die WTA Finals 2024 in Riyadh live bei Sky Sport:

Donnerstag, 7.11., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 8.11., WTA: erstes Doppel-Halbfinale ab 13:30 Uhr, erstes Einzel-Halbfinale ab 15:50 Uhr, jeweils auf Sky Sport Tennis

Samstag, 9.11., WTA: das Doppelfinale ab 14:30 Uhr, das Finale ab 16.45 Uhr, jeweils auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 10.11., ATP: ab 12:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Montag, 11.11., ATP: ab 12:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Dienstag, 12.11., ATP: ab 12:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Mittwoch, 13.11., ATP: ab 12:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Donnerstag, 14.11., ATP: ab 12:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 15.11., ATP: ab 12:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Samstag, 16.11., ATP: erstes Doppel-Halbfinale ab 12:00 Uhr, erstes Einzel-Halbfinale ab 14:10 Uhr, jeweils auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Tennis – Sky Next Generation ab 14:10 Uhr auf Sky Sport 1

Sonntag, 17.11., ATP: das Doppelfinale ab 15:00 Uhr, das Finale ab 17:30 Uhr, jeweils auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Tennis

Artikelbild: Imago