Die Aufstellungen der Samstagsspiele in der Qualifikationsgruppe

Der Samstag in der ADMIRAL Bundesliga könnte vorentscheidende Duelle in der Qualifikationsgruppe bringen. Das sind die Aufstellungen der 29. Runde.

Nach der Niederlage des SCR Altach gegen Blau-Weiß Linz könnte sich die SV Ried an der Spitze der Qualifikationsgruppe absetzen. Die Innviertler könnten mit einem Sieg den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen. Die Tiroler sind im Abstiegskampf eaber ebenfalls auf Punkte angewiesen und wollen im Heimspiel Zählbares mitnehmen.

Seit Mitte der Woche befindet sich der Wolfsberger AC am Tabellenende, das die Wölfe zumindest an diesem Wochenende sicher nicht verlassen werden. Der Rückstand auf Blau-Weiß Linz beträgt bereits vier Punkte, im Heimspiel gegen den GAK ist also verlieren verboten. Unter Neo-Trainer Thomas Silberberger wartet der WAC allerdings noch auf seinen ersten Treffer.

Die Aufstellungen der vier Bundesligisten im Überblick. Die Spiele werden ab 16:30 Uhr live bei Sky Sport Austria übertragen – streame mit Sky X live.

Die Aufstellungen im Überblick

Wolfsberger AC – Grazer AK (live auf Sky Sport Austria 2)

WSG Tirol – SV Ried (live auf Sky Sport Austria 3)

Bild: GEPA