Die Auftaktpartie von Dominic Thiem beim ATP 250 Turnier in Astana am Donnerstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Dominic Thiem gegen Juan Pablo Varillas nicht vor 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Bereits im zweiten Spiel nach 8:00 Uhr fordert Jurij Rodionov den Franzosen Gregoire Barrere – zu sehen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria berichtet ab Mittwoch täglich live aus Kasachstan – streame das Turnier mit dem Sky X Traumpass

Dominic Thiem kehrt in dieser Woche in Astana auf die ATP Tour zurück. Nach der Zweitrunden-Aufgabe bei den US Open Ende August schlägt der Lichtenwörther in der kasachischen Hauptstadt auf.



Zum Auftakt geht es morgen gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas. Das Match ist nicht vor 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Bereits im zweiten Spiel nach 8:00 Uhr fordert Jurij Rodionov den Franzosen Gregoire Barrere. Die Partie kann ebenfalls live auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden.



Sky Sport Austria überträgt das ATP 250 Turnier täglich live & exklusiv.





Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.



Das ATP 250 Turnier in Astana live & exklusiv bei Sky Sport Austria:



Mittwoch, 27.9., ab 10:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Donnerstag, 28.9., ab 8:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 29.9., ab 8:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 30.9., ab 8:00 Uhr auf Sky Sport Austria 6

Sonntag, 1.10., ab 8:00 Uhr auf Sky Sport Austria 5

Montag, 2.10., ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 3.10., das Finale ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Bild: GEPA