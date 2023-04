Das Auftaktspiel von Dominic Thiem beim ATP 250 Turnier in München morgen live bei Sky Sport Austria

Dominic Thiems Erstrundenspiel gegen Constant Lestienne am morgigen Dienstag nicht vor 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Auftakt für Dominic Thiem beim ATP 250 Turnier in München! Der Lichtenwörther startet am morgigen Dienstag in das zweite Turnier unter Neo-Coach Benjamin Ebrahimzadeh. Für Österreichs Tennis-Star geht es in der ersten Runde des Sandplatz-Turniers gegen den Franzosen Constant Lestienne. Im ersten Aufeinandertreffen mit dem Weltranglisten-60. will Thiem mit einem Sieg in die zweite Runde einziehen. Ob ihm das gelingt, sehen Tennis-Fans morgen nicht vor 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

