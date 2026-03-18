Miami Open: Die Auftaktspiele von Tagger und Kraus heute live & exklusiv bei Sky

Lilli Tagger trifft im österreichisch-deutschen Duell auf Ella Seidel – im vierten Spiel nach 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Sinja Kraus fordert im zweiten Spiel nach 16:00 Uhr Alycia Parks – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

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Österreich ist heute mit gleich zwei Spielerinnen im Hauptfeld der Miami Open vertreten. Das vielversprechende Tennistalent Lilli Tagger startet nach Indian Wells in ihr zweites Masters. Zum Auftakt trifft die 18‑Jährige auf die Deutsche Ella Seidel. Das Erstrundenmatch ist im vierten Spiel nach 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 zu sehen.

Zuvor schlägt mit Sinja Kraus eine zweite Österreicherin im Hauptfeld der Miami Open auf. Nach erfolgreicher Qualifikation fordert die Wienerin Alycia Parks. Das Match läuft im zweiten Spiel nach 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5.

Bild: Imago