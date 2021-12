Die Auslosung der UEFA Nations League 2022/23 am Donnerstag im Livestream

Die dritte Ausgabe der UEFA Nations League beginnt im Juni 2022. Erstmals befindet sich das ÖFB-Team in der Top-Liga A. Die Gruppen werden am 16. Dezember um 18.00 Uhr (MEZ) in Nyon ausgelost. Bei uns siehst du die Auslosung im Livestream und auf Sky Sport News.

Wie schon 2020/21 wird es auch in der Saison 2022/23 drei Ligen mit je 16 Mannschaften und eine vierte Liga mit sieben Mannschaften geben, deren Zusammensetzung durch Auf- und Abstieg aus der zweiten Ausgabe bestimmt wird.

Wie funktioniert die Auslosung?

Die Ligen A, B und C bestehen aus jeweils 16 Mannschaften, die für die Ligaphase in vier Vierergruppen gelost werden. Die verbleibenden sieben Mannschaften in Liga D werden in zwei Gruppen mit je vier und drei Mannschaften aufgeteilt. In allen Fällen spielen die Mannschaften im Juni und September 2022 gegen alle ihre Gruppengegner zu Hause und auswärts. Vier der sechs Spieltage finden im Juni statt, da die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 im Winter ausgetragen wird.

Die vier Gruppensieger der Liga A ziehen in die Endrunde im Juni 2023 ein. Die Gruppensieger der anderen drei Ligen steigen für die Saison 2024/25 auf.

Die Viertplatzierten der Gruppen der Ligen A und B steigen ab. Die Viertplatzierten der Gruppen der Liga C nehmen an den Play-outs im März 2024 teil, wobei die beiden unterlegenen Mannschaften in die Liga D absteigen.

Wer spielt in welcher Liga?

Derzeit wissen 51 der 55 Nationen, in welcher der vier Ligen sie nach Abschluss der Ligaphase im vergangenen Herbst antreten werden. Die anderen vier werden in den Ligen C oder D spielen, abhängig von den Ergebnissen der Play-outs im März nächsten Jahres, wo Kasachstan gegen Moldawien und Zypern gegen Estland aufeinandertreffen werden.

Die Mannschaften werden nach ihrer UEFA-Nations-League-Platzierung nach der Endrunde 2020/21 aufgelistet.

Die Töpfe im Überblick

Liga A

Topf 1: Frankreich, Spanien, Italien, Belgien

Topf 2: Portugal, Niederlande, Dänemark, Deutschland

Topf 3: England, Polen, Schweiz, Kroatien

Topf 4: Wales, Österreich, Tschechische Republik, Ungarn

Liga B

Topf 1: Ukraine, Schweden, Bosnien und Herzegowina, Island

Topf 2: Finnland, Norwegen, Schottland, Russland

Topf 3: Israel, Rumänien, Serbien, Republik Irland

Topf 4: Slowenien, Montenegro, Albanien, Armenien

Liga C

Topf 1: Türkei, Slowakei, Bulgarien, Nordirland

Topf 2: Griechenland, Belarus, Luxemburg, Nordmazedonien

Topf 3: Litauen, Georgien, Aserbaidschan, Kosovo

Topf 4: Kasachstan/Moldau, Zypern/Estland, Gibraltar, Färöer

Liga D

Topf 1: Kasachstan/Moldau, Zypern/Estland, Liechtenstein, Malta

Topf 2: Lettland, San Marino, Andorra

Termine

Auslosung Ligaphase: 18:00 Uhr MEZ, 16. Dezember 2021

Spieltage 1 & 2: 2.–8. Juni 2022

Spieltage 3 & 4: 8.–14. Juni 2022

Spieltage 5 & 6: 22.–27. September 2022

Auslosung Endrunde: noch offen

Halbfinale: 14. & 15. Juni 2023

Finale & Spiel um den 3. Platz: 18. Juni 2023

Play-outs: 21.–23. & 24.–26. März 2024

Wie funktioniert die Endrunde?

Die vier Gruppensieger der Liga A nehmen teil, von denen einer als Gastgeber bestimmt wird. Die Halbfinalspiele werden am 14. und 15. Juni 2023 ausgetragen, das Finale und das Spiel um den dritten Platz folgen am 18. Juni.

Was hat die Qualifikation für die UEFA EURO 2024 damit zu tun?

Das Format für die Qualifikation zur UEFA EURO 2024 steht noch nicht fest, auch nicht, wie sich die Mannschaften über die UEFA Nations League 2022/23 Play-off-Plätze sichern können.

Das Wettbewerbsreglement der UEFA EURO 2024 wird voraussichtlich im Juni 2022 genehmigt und veröffentlicht.

Quelle: UEFA