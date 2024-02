Die Auslosung des Achtelfinale in der Europa League live im TV und Stream

Das Achtelfinale der UEFA Europa League wird am 23. Februar ausgelost. Hier gibt es die ganze Zeremonie kostenlos im Livestream zu sehen. Zudem überträgt Sky die Auslosung live im TV.

Bei der Achtelfinal-Auslosung der UEFA Europa League wird bestimmt, welche 16 Teams aufeinander treffen. Unter den Teams ist auch Bayer 04 Leverkusen, als Gruppensieger steht der derzeitige Bundesliga-Spitzenreiter direkt im Achtelfinale der Europa League.

Wie läuft die Auslosung ab? Welche Mannschaften sind im Topf? Wir geben Euch alle Infos rund um die Auslosung des Achtelfinals in der Europa League.

Europa League: Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

Die Achtelfinal-Auslosung der UEFA Europa League findet am Freitag, den 23. Feburar 2024, um 12:00 Uhr statt. Wie immer wird die Zeremonie im UEFA-Hauptquartier in Nyon (Schweiz) abgehalten.

Wo wird die Euro-League-Auslosung 2024 übertragen?

Die Auslosung gibt es am 23. Februar ab 11:55 Uhr kostenlos im Livestream zu sehen – hier auf skysportaustria.at und in der neuen Sky Sport Austria App.

Zudem gibt es die Auslosung live auf Sky Sport Austria 1 im TV.

Wann? Freitag, 23. Februar 2024 ab 11:55 Uhr bis 12:45 Uhr im Livestream und TV (Beginn der Auslosung: 12:00 Uhr)

Wo? skysportaustria.at, Sky Sport Austria App, Sky Sport Austria 1 & Sky Sport News

EL-Achtelfinal-Auslosung: Welche Teams sind dabei?

16 Teams befinden sich in der Auslosung. Die acht Gruppensieger sind gesetzt und treffen auf die Sieger der Play-offs der K.-o.-Runde (15. & 22. Februar). Aus deutscher Sicht in den Play-offs der Europa League mit dabei ist der SC Freiburg.

Gesetzte Mannschaften

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool

Rangers (SCO)

Slavia Prag (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Ungesetzte Mannschaften

8 noch offen, Entscheidung nach den Play-offs am 22. Februar

Europa League Achtelfinale 2024: Wie läuft die Auslosung ab?

Bei der Zeremonie in Nyon sind die Gruppensieger aus der EL-Gruppenphase gesetzt und werden gegen die Playoff-Sieger gelost. Kein Team kann gegen eine Mannschaft aus dem gleichen Verband spielen.

Wann ist das Achtelfinale der Europa League?

Die Hinspiele finden am 7. März statt, die Rückspiele eine Woche später am 14. März (alle Spiele gibt es live bei Sky – streame die Duelle mit dem Sky X Traumpass).

Wann findet das UEFA Europa League Finale statt?

Nach dem Europa-League-Finale 2011, in dem erstmals ein großes internationales Finale in Irland ausgetragen wurde, findet das Finale der EL-Saison 2023/24 am 22. Mai 2024 im Avia Stadium in Dublin statt. Die irische Hauptstadt bekam von der UEFA den Zuschlag, nachdem sie bei der EURO 2020 als Gastgeberstadt zurückgezogen hatte.

Road to Dublin: