Die Auslosung zur Europa League-Qualifikation mit Hartberg im LIVESTREAM

In der Europa-League-Qualifikation treten der TSV Hartberg und der LASK an. Die Hartberger sind bei ihrem Europacup-Debüt in der zweiten Quali-Runde (Auslosung heute um 13 Uhr) gesetzt, die Linzer in der dritten Runde (Auslosung am Dienstag/13.00 Uhr) ebenso.

Um in die Gruppenphase einzuziehen, muss Hartberg ab 17. September insgesamt drei Runden überstehen, der LASK ab 24. September zwei. Die Entscheidung über den Aufstieg erfolgt in der Europa-League-Qualifikation ausschließlich in einer Partie.

Mögliche Gegner TSV Hartberg:

NK Osijek (CRO)

Piast Gliwice (POL)

Dunajska Streda (SVK)

Bild: GEPA