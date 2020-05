Die beiden Super-Hits im Titelkampf zwischen Salzburg und LASK exklusiv bei Sky

Wien, 22. Mai 2020 – Nach der heute verkündeten Bekanntgabe der Sublizenzierung von 15 Spielen der aktuellen Tipico Bundesliga-Saison an den ORF, hat Sky die exklusiven Sonntag-Topspiele – mit der neuen Ankick-Zeit 19.30 Uhr – gewählt. Dabei stechen vor allem die beiden Duelle von Serienmeister Salzburg und Tabellenführer LASK heraus. Am 14. Juni bzw. 6. Juli wird es zwischen den beiden Topteams exklusiv bei Sky mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Meistertitel 2019/20 gehen. Auch das Aufeinanderprallen der beiden Traditionsklubs SK Rapid und SK Sturm Graz am 7. bzw. 28. Juni werden Sky Kunden exklusiv verfolgen können.

Die exklusiven Sonntags-Topspiele auf Sky:

7. Juni: SK Rapid Wien vs. SK Puntigamer Sturm Graz

14. Juni: FC Red Bull Salzburg vs. LASK

21. Juni: SK Puntigamer Sturm Graz vs. LASK

28. Juni: SK Puntigamer Sturm Graz vs. SK Rapid Wien

5. Juli: LASK vs. FC Red Bull Salzburg

Sky Kunden können ab Dienstag den 2. Juni im “englische Wochen”-Modus alle 63 Spiele der Tipico Bundesliga einzeln oder auch in der Original Sky Konferenz live genießen. Auch die drei Spiele des Europa League-Play-off am Ende der Saison werden exklusiv von Sky übertragen.

Damit in der herausfordernden Situation und der damit verbundenen Geisterspiele möglichst viele Fans in den Genuss von Live-Fußball der Tipico Bundesliga kommen, wurde eine Sublizenzierung von 15 Spielen der Tipico Bundesliga während der laufenden Meisterschaft vereinbart. Der ORF wird die 15 Spiele parallel zu Sky ausstrahlen.

Weiters wurden in der Klubkonferenz der Tipico Bundesliga für den Rest der Saison neue Kick-off-Zeiten fixiert. Am Samstag werden in der Qualifikationsgruppe alle Spiele um 17.00 Uhr beginnen, am Sonntag in der Meistergruppe zwei Matches um 17.00 Uhr sowie das Topspiel um 19.30 Uhr. Am Dienstag (Qualifikationsgruppe) und am Mittwoch (Meistergruppe) starten jeweils zwei Spiele um 18.30 Uhr bzw. eine Begegnung um 20.30 Uhr.

Artikelbild: GEPA