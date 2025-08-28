„Die bessere Mannschaft ist aufgestiegen“ – Die Reaktionen zur WAC-Pleite auf Zypern

Der WAC hat den Einzug in die Ligaphase der UEFA Conference League verpasst. Der Cupsieger musste sich am Donnerstag bei Omonia Nikosia im Elfmeterschießen geschlagen geben. Zuvor hatten die Zyprer durch ein 1:0 den 2:1-Sieg des WAC im Hinspiel wettgemacht.

Die Reaktionen zum Playoff-Rückspiel zwischen Omonia Nikosia und dem WAC:

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Es war knapp, aber so ehrlich muss man auch sein: Solange Omonia in Gleichzahl war, waren sie die weit bessere Mannschaft. Sie hätten da schon höher führen können. Wir haben dann mit dem Ausschluss ein Übergewicht bekommen und versucht, es in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung zu schaffen. Elferschießen ist dann eine Glückssache, aber es ist auch die bessere Mannschaft aufgestiegen. In der Offensive haben sie die besseren Spieler gehabt. Man hat genau gesehen, dass sie wissen, was sie vorne tun. Bei uns hat der letzte Punch gefehlt. In der Zweikampfführung waren wir schwerst unterlegen. Das ist ein Thema, das in Österreich auch einmal angesprochen gehört. International ist die Gangart eine härtere, aber keine unfaire. Da müssen wir uns schon auch wehren, da haben wir einiges zu tun.“

Dominik Baumgartner (WAC-Kapitän): „Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben heute ein katastrophales Spiel gemacht – vor allem bis zum Ausschluss. Wir waren nicht wirklich am Platz. Sie waren bis dorthin in allen Belangen besser. Das einzig Positive war, dass wir da noch im Spiel waren und nur 0:1 hinten. Der Ausschluss hat uns in die Karten gespielt, dann haben wir gute 50 Minuten gehabt, um das Spiel noch zu drehen. Da waren wir zu unkreativ im letzten Drittel, sind zu wenigen Chancen gekommen. Wir haben zwar viel Ballbesitz gehabt, dann ist es aber natürlich bitter, wenn es im Elfmeterschießen so endet.“

