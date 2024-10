Die beste Eishockeyliga der Welt: Die NHL ab morgen täglich live bei Sky

Insgesamt überträgt Sky Sport in dieser Woche neun Matches live

Buffalo Sabres gegen Detroit Red Wings, Los Angeles Kings gegen Utah Hockey Club und Calgary Flames gegen Winnipeg Jets am Samstagabend ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Mix

Es läuft noch nicht rund in Edmonton. Bei der Wiederauflage des Playoff-Halbfinals der vergangenen Saison zwischen den Dallas Stars und den Oilers setzte es für das Team aus Edmonton die nächste Niederlage in der noch jungen Saison, nachdem man zuletzt zwei Siege einfahren konnte und die Hoffnung hatte, eine Serie zu starten. Die sonst so gefürchtete Offensive bleibt derweil noch völlig unter ihren Möglichkeiten.

In dieser Woche stehen drei Spiele für Edmonton auf dem Programm, die Sky Sport allesamt überträgt. Von den insgesamt zehn NHL-Partien in den kommenden Tagen finden zudem drei am Samstagabend ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Mix statt. Den Auftakt machen die Buffalo Sabres gegen die Detroit Red Wings, zu dem Sky Experte Patrick Köppchen und Kommentator Olivier Zwartyes die Zuschauer:innen begrüßen, ehe anschließend die Los Angeles Kings auf den neugegründeten Utah Hockey Club treffen. Den Abschluss bilden die Calgary Flames und die Winnipeg Jets.

Sky Sport – Heimat der NHL

Auch in der Saison 2024/25 ist Sky Sport die Heimat der besten Eishockey-Liga der Welt im österreichischen Fernsehen und wird rund 300 Spiele live übertragen, den Großteil davon exklusiv. In der Regel zeigt Sky mindestens eine Partie pro Tag live, an den Wochenenden viele Begegnungen zur besten Sendezeit für das österreichische Publikum.

Sämtliche Partien werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt, ausgewählte Spiele, insbesondere die des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs, werden zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet. Das Kommentatoren-Team von Sky Sport besteht aus Olivier Zwartyes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadtler und Christian Rupp. Als Experten kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn, Patrick Köppchen und Frank Mauer zum Einsatz.

Darüber hinaus präsentiert Sky Sport täglich alles Wissens- und Sehenswerte im Highlight-Magazin „NHL On the Fly“ in der Regel um 14.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen der NHL in dieser Woche:

Nacht auf Dienstag, 22. Oktober:

​​​​​​1:30 Uhr: Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 23. Oktober:

2:00 Uhr: Edmonton Oilers – Carolina Hurricanes live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 24. Oktober:

1:30 Uhr: Washington Capitals – Philadelphia Flyers live auf Sky Sport Mix

4:00 Uhr: Seattle Kraken – Winnipeg Jets live auf Sky Sport 2

Nacht auf Samstag, 26. Oktober:

3:00 Uhr: Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport 2

Samstag, 26. Oktober:

19:00 Uhr: Buffalo Sabres – Detroit Red Wings live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

22:00 Uhr: Los Angeles Kings – Utah Hockey Club live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

1:00 Uhr: Calgary Flames – Winnipeg Jets live auf Sky Sport Mix

Sonntag, 27. Oktober:

23:00 Uhr: Detroit Red Wings – Edmonton Oilers live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 29. Oktober:

0:30 Uhr: Tampa Bay Lightning – Nashville Predators live auf Sky Sport Mix