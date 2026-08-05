„Die beste Liga der Welt“ ab sofort bei Sky Sport Austria

Pünktlich zum Start der neuen Bundesliga-Saison startet Sky eine Content-Kooperation mit dem Podcast „Die beste Liga der Welt„.

Der Podcast rund um den österreichischen Fußball ist ab sofort Teil des digitalen Portfolios von Sky Sport Austria. Userinnen und User dürfen sich jede Woche auf drei Formate freuen:

Der Klassiker am Montag

Die Bonusrunde am Mittwoch

Die Vorschau am Freitag

„Ich freue mich sehr, ‚Die beste Liga der Welt‘ als neuen Kooperationspartner bei Sky Sport Austria begrüßen zu dürfen. Der DBLDW-Podcast komplementiert unsere digitale Sportberichterstattung perfekt, weil er unser starkes eigenproduziertes Content-Angebot rund um die ADMIRAL Bundesliga um ein frisches, unterhaltsames Produkt mit Fanperspektive und inhaltlicher Qualität bereichert“, Carl-Michael Drack, Head of Sports Publishing & Platforms bei Sky Sport Austria.

„Wir begleiten die für uns beste Liga der Welt seit 2018 – fundiert, kritisch und zugleich unterhaltsam. Mit Sky Sport Austria haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur unsere Leidenschaft für den heimischen Fußball teilt, sondern auch unseren Anspruch, Sportberichterstattung zeitgemäß und nah an der Community zu gestalten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam noch mehr Menschen für den österreichischen Fußball zu begeistern“, Peter K. Wagner, Co-Founder und Host „Die beste Liga der Welt“.

Die neuen Folgen gibt es ab sofort auf skysportaustria.at, in der Sky Sport Austria App sowie auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport Austria.

#DBLDW-Klassiker: „Die Rückkehr der Viererketten“