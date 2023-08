„Die Besten der Welt“: Sporting präsentiert CR7-Sondertrikot

Sporting Lissabon hat ein ganz besonderes Trikot präsentiert – mit den Initialen CR7 auf der Brust.

Der Ausbildungsverein von Cristiano Ronaldo läuft in der kommenden Saison mit einem schwarz-goldenen Design auf. Das Trikot ist eine Hommage an die Einweihung seines berühmten Estadio Jose Avalade am 6. August 2003.

In celebration of our home’s , we present the Lions New Skin ✨ Now available https://t.co/Q9h5htTCCm pic.twitter.com/ZmSf102pt6 — Sporting CP English (@SportingCP_en) August 6, 2023

An jenem Tag, am 6. August 2003, lief zudem Cristiano Ronaldo im Duell mit Manchester United zum letzten Mal für Sporting auf. Zu Ehren des Superstars glänzt der bekannte Schriftzug CR7 nun in Gold auf der Vorderseite des Trikots. „Die Besten der Welt in einem unvergesslichen Trikot vereint“, schrieb Sporting dazu.

Ronaldo erzielte in seinen insgesamt 31 Partien für Sporting fünf Treffer und bereitete sechs weitere vor.

(skysport.de) /