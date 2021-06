Die besten Golfer der Welt im Kampf um den dritten Major-Titel des Jahres: die US Open mit Bernd Wiesberger ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 32 Stunden live und exklusiv (live und exklusiv bei Sky – mit dem Sky-X-Traumpass live streamen)

„Featured Groups“: zwei Livestreams mit ausgewählten Flights in voller Länge für Abonnenten des Sport Pakets täglich auf skysport.de

Gregor Biernath und Adrian Grosser kommentieren das Turniergeschehen an allen vier Tagen

Ab diesem Donnerstag steht das dritte Major des Golfjahres auf dem Programm. Sky berichtet ab Donnerstag insgesamt rund 32 Stunden live und exklusiv von der 121. Auflage der US Open, die dieses Mal auf dem Torrey Pines Golf Course in San Diego ausgetragen werden.

Mit dabei ist unter anderem Bernd Wiesberger, der 2017 mit einem 16. Platz seine beste Platzierung bei den US Open erreichen konnte. Bei seiner insgesamt siebten Teilnahme an dem Major hat der 35-jährige Wiener das Selbstvertrauen seines Sieges Ende Mai in Dänemark mit im Gepäck.

Als Favoriten gehen in diesem Jahr unter anderem der Weltranglistenerste Dustin Johnson, Justin Thomas, Jon Rahm und Titelverteidiger Bryson DeChambeau an den Start.

Ab Donnerstag, 20:00 Uhr bis Sonntag berichtet Sky täglich rund acht Stunden live und exklusiv, Gregor Biernath und Adrian Grosser sind als Kommentatoren im Einsatz.

Tägliche Livestreams mit kompletten Flights in voller Länge auf skysport.de

Zusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung auf dem linearen Sender bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sport Pakets einen weiteren exklusiven Service. Auf skysport.de werden täglich zwei exklusive Livestreams „Featured Groups“ angeboten, in denen Fans ausgewählten Flights in voller Länge folgen können.

Beide Livestreams sowie die Ankündigung der konkreten Flights und exakten Startzeiten sind unter skysport.de/golf abrufbar.

Die US Open live und exklusiv bei Sky Sport:

Donnerstag:

20:00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1

+ zwei Livestreams „Featured Groups“ auf skysport.de und Sky Q

Freitag:

19:00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 2

+ zwei Livestreams „Featured Groups“ auf skysport.de und Sky Q

Samstag:

19:00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 1

+ zwei Livestreams „Featured Groups“ auf skysport.de und Sky Q

Sonntag:

18:00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 2

+ zwei Livestreams „Featured Groups“ auf skysport.de und Sky Q

Beitragsbild: GEPA