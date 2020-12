Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: BC Vienna gegen St. Pölten am Dienstag live & exklusiv

Das Live-Spiel am morgigen Dienstag ab 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Alle weiteren Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Wien, 7. Dezember 2020 – Basketball-Fans dürfen sich morgen wieder auf ein spannendes Sky Live-Spiel freuen: Der BC Vienna empfängt die Wölfe aus St. Pölten.

Die Gastgeber setzten sich am Sonntag mit einer starken Vorstellung gegen die Swans aus Gmunden mit 79:67 durch. Nach zwei Siegen in Folge wollen die Wiener am Dienstag unbedingt nachlegen. Der nächste Gegner heißt St. Pölten. Der SKN musste sich zuletzt auswärts deutlich dem UBSC Graz mit 59:93 geschlagen geben. Ob das Team von Andreas Worenz in die Erfolgsspur zurückfindet oder die Wiener den dritten Sieg en suite feiern können, ist morgen ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Dienstag, 8. Dezember 2020

18:55 Uhr



BC GGMT Vienna – SKN St. Pölten, live auf Sky Sport Austria 3

Kommentator: Erich Auer

Artikelbild: GEPA