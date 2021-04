Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das dritte Halbfinalspiel Swans Gmunden – Oberwart Gunners am Sonntag live

Das dritte Spiel der Halbfinal-Serie am morgigen Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Wien, 24. April 2021 – Matchball Gmunden! Die Swans konnten am vergangenen Donnerstag auch das zweite Spiel in der Halbfinal-Serie gegen Oberwart für sich entscheiden. Die Gunners zeigten im Heimspiel ihr Kämpferherz, mussten sich allerdings trotz Aufholjagd am Ende mit 80:86 geschlagen geben. Auch ein überragender Quincy Diggs, der mit 40 Punkten sein Career High einstellte, konnte die erneute Niederlage nicht abwenden. Jetzt fehlt den favorisierten Schwänen nur noch ein Sieg zum dritten Finaleinzug in Serie. Den ersten Machtball können sie bereits morgen verwandeln. Ob das gelingt oder Oberwart ein Comeback feiert, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die innovative Sky Wurfanalyse transportiert In-Game Statistiken direkt ins Wohnzimmer der Sky Seher

Als zusätzliches Service für die Zuschauer bietet Sky nun eine detaillierte Wurfanalyse an. Diese ermöglicht nicht nur die Anzahl der getroffenen Würfe zu visualisieren, sondern auch die Positionen von denen getroffen wurde. Somit ergibt sich für die Analyse ein komplettes Trefferbild des Spielers. Entwickelt wurde das Tool in Zusammenarbeit mit dem Basketball Superliga-Spieler und SKN St. Pölten-Profi Jakob Wonisch. Diese In-Game Statistik ist auf dem deutschsprachigen Markt einzigartig und transportiert die Leidenschaft, die Sky seit Jahren für Basketball an den Tag legt, direkt zum Abonnenten nach Hause.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Sonntag, 25. April 2021

20:00 Uhr

Swans Gmunden – Unger Steel Oberwart Gunners, live auf Sky Sport Austria 1

Moderator: Michael Ganhör

Kommentator: Carl-Michael Drack

Sky Experte & Co-Kommentator: Markus Pargfrieder

