Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das Duell BC Vienna gegen Flyers Wels heute live & exklusiv

Das Live-Spiel am Samstag ab 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Der Grunddurchgang der Basketball Superliga geht in die entscheidende Phase. Die Nachtragsspiele haben noch einmal zusätzliche Spannung in den Kampf um die ersten sechs Plätze hineingebracht. Wenige Runden vor Schluss trennen die ersten acht Teams gerade einmal vier Punkte. Am Samstag wollen sowohl der BC Vienna als auch die Flyers im direkten Duell wichtige Punkte im Rennen um einen Top-6-Platz sammeln. Für beide Teams hat sich die Lage nach zwei Niederlagen in Folge zugespitzt. Nach dem Dämpfer gegen die Oberwart Gunners verlor der Hauptstadtklub am Mittwoch auch das Nachtragsspiel gegen die Kapfenberg Bulls knapp mit 67:70. Die Welser konnten im Jahr 2021 noch überhaupt keinen Erfolg verbuchen. Der Derby-Pleite gegen Gmunden folgte am Dreikönigstag die knappe 83:85 Heimniederlage gegen St. Pölten. Das erste Aufeinandertreffen in der Saison ging mit 90:72 an den BC Vienna. Wer behält im wegweisenden Duell die Nerven? Die Antwort gibt es am Samstag ab 18:55 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Samstag, 16. Jänner 2021

18:55 Uhr



BC GGMT Vienna – Raiffeisen Flyers Wels, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Otto Rosenauer

Artikelbild: GEPA