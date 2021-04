Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das erste Matchball-Spiel der Flyers bei den Dukes live

via

via Sky Sport Austria

Das dritte Duell der Viertelfinal-Serie am morgigen Donnerstag ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Wien, 7. April 2021 – Im dritten Spiel der Viertelfinal-Serie zwischen den Dukes und den Flyers haben die Welser ihre erste Chance auf den Einzug ins Halbfinale der bet-at-home Basketball Superliga. Nach den beiden Erfolgen in Spiel eins und zwei fehlt den Oberösterreichern um Davor Lamesic nur noch ein Sieg in der Best-of-5 Serie. Es waren zudem die ersten beiden Playoff-Siege der noch jungen Vereinsgeschichte der Flyers. Die Klosterneuburger stehen nach der 88:75 Niederlage trotz 28 Punkten von Guard Valentin Bauer mit dem Rücken zur Wand. Ob die Dukes einen Sieg einfahren können oder die Welser den Halbfinaleinzug mit einem Sweep klar machen, ist am morgigen Donnerstag ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Donnerstag, 8. April 2021

18:55 Uhr

BK IMMOunited Dukes – Raiffeisen FLYERS Wels, live auf Sky Sport Austria 1

Moderator: Johannes Brandl

Kommentator: Erich Auer

Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Sky Abonnenten unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Beitragsbild: GEPA