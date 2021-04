Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das vierte Viertelfinalspiel UBSC Graz gegen Swans Gmunden live

Das vierte Duell der Viertelfinal-Serie am kommenden Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Wien, 9. April 2021 – Sweep abgewehrt! Die Grazer behielten nach den beiden Auftaktniederlagen in der Viertelfinal-Serie gestern in Gmunden die Nerven. Nach einem ausgeglichenen Start legten die Steirer im zweiten Viertel den Grundstein zum 77:63-Erfolg über die favorisierten Swans. Es war der erste Sieg der Grazer gegen Gmunden seit September 2015. Mann des Tages war Stanley Whittaker, der mit 21 Punkten sowie 11 Assists die Halbfinal-Hoffnung seiner Mannschaft am Leben hält. Bereits am Sonntag gilt es den zweiten Matchball der Oberösterreicher abzuwehren. Ob die Grazer die Serie in ein entscheidendes fünfte Spiel führen können oder Gmunden alles klar macht, ist am Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Sonntag, 11. April 2021

20:00 Uhr

UBSC Raiffeisen Graz – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 1

Moderator: Michael Ganhör

Kommentator: Carl-Michael Drack

