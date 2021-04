Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das zweite Duell der Halbfinal-Serie Flyers Wels – Kapfenberg Bulls live

Das zweite Spiel der Halbfinal-Serie am morgigen Donnerstag ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Markus Pargfrieder ist als Sky Experte und Co-Kommentator im Einsatz

Das zweite Halbfinale wird von Keemotion produziert und ist auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Am morgigen Donnerstag wartet das zweite Halbfinal-Duell der bet-at-home Basketball Superliga zwischen den Flyers Wells und den Kapfenberg Bulls. Die Bulls erkämpften sich durch den 85:73 Auftaktsieg am vergangenen Samstag die 1:0 Führung in der Best-of-5 Serie. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzten sich die Steirer in den Vierteln drei und vier durch und holten im Heimspiel den 100. Erfolg von Mike Coffin als Kapfenbergs Head Coach. Können die Welser im Halbfinale ausgleichen oder holen sich die Bulls die 2:0 Führung? Die Antwort gibt es am morgigen Donnerstag ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Donnerstag, 22. April 2021

18:45 Uhr

Raiffeisen Flyers Wels – Kapfenberg Bulls, live auf Sky Sport Austria 1

Moderator: Michael Ganhör

Kommentator: Otto Rosenauer

Sky Experte & Co-Kommentator: Markus Pargfrieder

Beitragsbild: GEPA