Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Der Hit am Dreikönigstag Gunners Oberwart gegen BC Vienna live & exklusiv

Das Live-Spiel am morgigen Mittwoch ab 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Wien, 5. Jänner 2021 – Basketball-Fans dürfen sich am morgigen Dreikönigstag auf eine spannungsgeladene Begegnung freuen: Der zweitplatzierte BC Vienna ist zu Gast bei den Gunners aus Oberwart.

Die Gäste aus der Hauptstadt haben einen Lauf. Nach drei Siegen in Folge – darunter der Derby-Erfolg gegen die Timeberwolves – fährt der BC Vienna mit viel Selbstvertrauen ins Burgenland. Herausragender Akteur beim Hauptstadtklub ist Richaud Pack, der in den vergangenen drei Spielen 126 Punkte gescort hat. Mit seinen 55 Punkten gegen Traiskirchen gelang es ihm den Ligarekord einzustellen. Die Gunners hatten dagegen zuletzt weniger Grund zum Feiern. Mit der Last-Minute-Niederlage gegen St. Pölten mussten sie am Samstag einen herben Dämpfer im Rennen um einen Top-6-Platz hinnehmen und stehen somit morgen unter Zugzwang. Ob das Team von Luigi Gresta den vierten Sieg en suite holt oder die Gunners wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs einfahren, ist ab 18:55 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Mittwoch, 6. Jänner 2021

18:55 Uhr



Unger Steel Gunners Oberwart – BC GGMT Vienna, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Gerfried Pröll

