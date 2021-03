Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Der Playoff-Auftakt zwischen Kapfenberg und BC Vienna live

Das erste Duell der Viertelfinal-Serie am morgigen Mittwoch ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Die bet-at-home Basketball Superliga startet in die Playoffs! Zum Auftakt treffen die Titelaspiranten der Kapfenberg Bulls im Viertelfinale auf den BC Vienna. Die Kapfenberger schlossen die Platzierungsrunde auf Position zwei hinter den Swans Gmunden ab und treffen somit in Runde eins der Playoffs auf den Ersten der Qualifikationsrunde. Die Wiener setzten sich in dieser unter Neo-Head Coach Aramis Naglic souverän durch, siegten in ihren letzten sechs Spielen und gelten daher als gefährlicher Außenseiter in den Playoffs. Die Favoriten dieser Viertelfinal-Begegnung sind jedoch die Serienmeister der letzten Jahre aus der Steiermark. Ob die Bulls dieser Favoritenrolle im ersten Spiel der Best-of-5 Serie gerecht werden, ist am morgigen Mittwoch ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Mittwoch, 31. März 2021

18:55 Uhr

Kapfenberg Bulls – BC GGMT Vienna, live auf Sky Sport Austria 2

Moderator: Johannes Brandl

Kommentator: Otto Rosenauer

Beitragsbild: GEPA