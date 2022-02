Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: BC Vienna gegen den UBSC Graz am Samstag live auf Sky Sport Austria

via

Am morgigen Samstag dürfen sich Sky Seher:innen auf ein weiteres Topspiel der bet-at-home Basketball Superliga freuen. Der frisch gebackene Cupsieger BC Vienna trifft auf den Tabellenvierten UBSC Graz. Im Grunddurchgang zeigt der BC Vienna bisher eine überragende Leistung und steht mit zwölf Siegen aus 14 Spielen an der Tabellenspitze. Der morgige Gegner aus Graz will den Lauf der Wiener allerdings vorerst stoppen. Können die Steirer um Topscorer Randy Haynes überraschen oder setzt sich der Favorit durch? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Moderiert wird die Partie von Johannes Brandl und Carl-Michael Drack wird als Kommentator fungieren.

Sky ist offizieller Medienpartner der bet-at-home Basketball Superliga

Als offizieller Medienpartner zeigt Sky in dieser Saison bis zu 48 TV-Spiele live. Alle weiteren Basketball Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at frei empfangbar zu sehen.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Samstag, 12. Februar 2022

20:00 Uhr

BC GGMT Vienna – UBSC Raiffeisen Graz, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Carl-Michael Drack

Bild: GEPA