Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Das OÖ-Derby Flyers Wels – Swans Gmunden und UBSC Graz – Dukes zwischen Weihnachten und Silvester live auf Sky Sport Austria

Das Oberösterreich-Derby am zweiten Weihnachtsfeiertag

Bereits am 26. Dezember kehrt die höchste heimische Baskteballliga aus der kurzen Weihnachtspause zurück, wenn die Flyers Wels die Swans Gmunden zum Oberösterreich-Derby empfangen. Im zweiten Aufeinandertreffen dieser Saison wollen sich die Swans für die 69:89 Niederlage im Auftaktspiel revanchieren. Nach dem starken Auftakt lief es für die Welser im weiteren Saisonverlauf allerdings noch nicht nach Wunsch und so stehen die Flyers derzeit auf Tabellenplatz sieben. Können die Flyers den Erfolg aus dem ersten Derby wiederholen oder behält Gmunden diesmal die Oberhand? Die Antwort gibt es ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Moderiert wird das Spiel von Michael Ganhör und Carl-Michael Drack wird als Kommentator fungieren.

UBSC Graz gegen die Klosterneuburger Dukes am Mittwoch, den 29.12

Nur drei Tage später steht das nächste Topspiel am Programm. Die Dukes aus Klosterneuburg sind zu Gast beim UBSC Graz. Die Grazer um Topscorer Randy Haynes konnten sich im ersten Saisonduell gegen die Niederösterreicher in einem wahren Nervenkrimi mit 66:64 durchsetzen. Ob die Grazer dieses Mal das bessere Ende auf ihrer Seite haben, ist ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Die Partie wird von Johannes Brandl moderiert und von Otto Rosenauer als Kommentator begleitet.

Sky ist offizieller Medienpartner der bet-at-home Basketball Superliga

Als offizieller Medienpartner zeigt Sky in dieser Saison bis zu 48 TV-Spiele live. Alle weiteren Basketball Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at frei empfangbar zu sehen. Sky überträgt in dieser Spielzeit beide Cup-Semifinalspiele und das Cupfinale live. Zusätzlich erwarten Basketball-Fans auf Sky zum ersten Mal die Finalspiele der „Austrian Club Championship“, bei dem die Basketballer:innen in einem 3×3 gegeneinander antreten.

