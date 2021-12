Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Der BC Vienna gegen die Kapfenberg Bulls morgen live auf Sky Sport Austria

Am morgigen Samstag bietet die bet-at-home Basketball Superliga den Sky Seher:innen das nächste Topspiel. Die Kapfenberg Bulls gastieren beim BC Vienna in Wien Favoriten. Nach drei Siegen zum Auftakt musste sich das neu formierte Team des BC Vienna zwar den Oberwart Gunners überraschend klar geschlagen geben, jedoch zeigte die Mannschaft von Coach Aramis Naglic beim darauffolgenden Sieg gegen die Flyer Wels welch Potential in ihr steckt. Auf der Gegenseite hinkten die Gäste aus Kapfenberg zum Saisonauftakt mit drei Niederlagen ihren Erwartungen hinterher, allerdings fanden die Steirer zuletzt ihren Rhythmus und siegten sowohl gegen Traiskirchen als auch gegen Tabellenführer Graz. Auf Kareem Jamar müssen die Bulls verzichten, da der Spielmacher aus persönlichen Gründen nach Hause in die USA gereist ist. Können die Steirer auch ihr drittes Spiel in Folge gewinnen oder setzt sich das Ensemble des BC Vienna zuhause durch? Die Antwort gibt es morgen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Sky ist offizieller Medienpartner der bet-at-home Basketball Superliga

Als offizieller Medienpartner zeigt Sky in dieser Saison bis zu 48 TV-Spiele live. Alle weiteren Basketball Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at frei empfangbar zu sehen. Sky überträgt in dieser Spielzeit beide Cup-Semifinalspiele und das Cupfinale live. Zusätzlich erwarten Basketball-Fans auf Sky zum ersten Mal die Finalspiele der „Austrian Club Championship“, bei dem die Basketballer:innen in einem 3×3 gegeneinander antreten.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Samstag, 4. Dezember 2021

20:00 Uhr

BC GGMT Vienna – Kapfenberg Bulls, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Otto Rosenauer

Bild: GEPA