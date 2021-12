Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Enis Muratis Rückkehr nach Gmunden bei Swans gegen BC Vienna am Sonntag live auf Sky Sport Austria

Swans Gmunden – BC Vienna am Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Gerfried Pröll moderiert & Carl-Michael Drack kommentiert

Sky zeigt bis zu 48 TV-Spiele der bet-at-home Basketball Superliga live

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

Alle Sportarten abseits von Fußball bekommen ab sofort eine eigene Heimat auf Sky: Auf dem Instagram Account Sky Sport Austria World gibt’s künftig Highlights, Infos und Videos zu Basketball, Eishockey, Tennis, Golf oder Formel 1

Am Sonntag bietet die bet-at-home Basketball Superliga Sky Seher:innen ein weiteres besonderes Highlight, wenn Tabellenführer BC Vienna zu Gast bei den Swans Gmunden ist. Im Mittelpunkt des Spiels steht Enis Murati. Der BC Vienna Forward kehrt erstmals mit den Wienern an seine alte Wirkungsstätte zurück. Murati absolvierte 441 Spiele für die Swans und führte die Gmundner letztes Jahr als Liga-MVP zum Meistertitel. In der laufenden Saison ist der 33-jährige als Topscorer seines Teams maßgeblich an den Erfolgen der letzten Wochen beteiligt. Auf der Gegenseite zeigten die viertplatzierten Oberösterreicher in den vergangenen Runden vor allem ihre Heimstärke. Drei Siege konnten die Swans zuletzt in der Volksbank-Arena in Gmunden feiern. Hält die Heimserie des Teams von Head-Coach Anton Mirolybov an oder setzt sich das Star-Ensemble des BC Vienna bei der emotionalen Rückkehr Muratis durch? Die Antwort gibt es am Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria. Moderiert wird das Match von Gerfried Pröll und Carl-Michael Drack wird als Kommentator fungieren.



Sky ist offizieller Medienpartner der bet-at-home Basketball Superliga

Als offizieller Medienpartner zeigt Sky in dieser Saison bis zu 48 TV-Spiele live. Alle weiteren Basketball Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at frei empfangbar zu sehen. Sky überträgt in dieser Spielzeit beide Cup-Semifinalspiele und das Cupfinale live. Zusätzlich erwarten Basketball-Fans auf Sky zum ersten Mal die Finalspiele der „Austrian Club Championship“, bei dem die Basketballer:innen in einem 3×3 gegeneinander antreten.



Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:



Sonntag, 19. Dezember 2021



20:00 Uhr



Swans Gmunden – BC GGMT Vienna, live auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Gerfried Pröll

Kommentator: Carl-Michael Drack

Bild: GEPA