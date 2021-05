Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Krönen sich die Swans am Sonntag zum Champion oder erzwingen die Kapfenberg Bulls ein Entscheidungsspiel?

Das vierte Finalspiel am Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Lucas Hajda ist als Sky Experte und Co-Kommentator im Einsatz

Wien, 14. Mai 2021 – Titel-Matchball für die Swans! Nach zwei verlorenen Final-Serien gegen Kapfenberg en suite haben die Gmundner am Sonntag alle Trümpfe in der Hand, die Trophäe nach Oberösterreich zu holen. Es wäre der erste Meistertitel seit 2010. In einem wahren Thriller setzte sich das Team von Anton Mirolybov in der Overtime des dritten Spiels mit 109:98 gegen die Steirer durch und stellten auf 2:1. Die Aufholjagd der Kapfenberger wurde am Ende nicht belohnt, da Daniel Friedrich dem Spiel in der entscheidenden Phase seinen Stempel aufdrückte und mit elf Punkten in der Overtime glänzte. Können die Kapfenberger daheim ein Entscheidungsspiel erzwingen oder küren sich die Swans zum Superliga-Champion? Die Antwort gibt es am Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Die innovative Sky Wurfanalyse transportiert In-Game Statistiken direkt ins Wohnzimmer der Sky Seher

Als zusätzliches Service für die Zuschauer bietet Sky nun eine detaillierte Wurfanalyse an. Diese ermöglicht nicht nur die Anzahl der getroffenen Würfe zu visualisieren, sondern auch die Positionen von denen getroffen wurde. Somit ergibt sich für die Analyse ein komplettes Trefferbild des Spielers. Entwickelt wurde das Tool in Zusammenarbeit mit dem Basketball Superliga-Spieler und SKN St. Pölten-Profi Jakob Wonisch. Diese In-Game Statistik ist auf dem deutschsprachigen Markt einzigartig und transportiert die Leidenschaft, die Sky seit Jahren für Basketball an den Tag legt, direkt zum Abonnenten nach Hause.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Sonntag, 16. Mai 2021

20:00 Uhr

Kapfenberg Bulls – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 1

Moderator: Carl-Michael Drack

Kommentator: Michael Ganhör

Sky Experte & Co-Kommentator: Lucas Hajda