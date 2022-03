Die bet-at-home Basketball Superliga mit dem Spitzenspiel BC Vienna gegen Swans Gmunden live auf Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

BC Vienna gegen Swans Gmunden am morgigen Mittwoch ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Roland Streinz moderiert und Otto Rosenauer begleitet die Partie als Kommentator

Sky zeigt bis zu 48 TV-Spiele der bet-at-home Basketball Superliga live

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

Am Mittwoch dürfen sich Österreichs Basketball-Fans auf ein absolutes Highlight bei Sky freuen. Der Tabellenführer BC Vienna empfängt den ersten Verfolger Swans Gmunden zum Spitzenspiel. Beide Teams starteten in den vergangenen Tagen stark in die Platzierungsrunde und konnten jeweils zwei Spiele gewinnen. Im letzten Duell der beiden Topklubs vor rund einem Monat setzte es für die Swans eine herbe 49:68 Niederlage. Für den BC Vienna war dies der dritte Sieg im direkten Duell mit den Oberösterreichern. Können sich die Swans im vierten Anlauf dieser Saison durchsetzen oder behalten die Wiener erneut die Oberhand? Die Antwort gibt es ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Die Partie wird von Roland Streinz moderiert und Otto Rosenauer fungiert als Kommentator.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Mittwoch, 23. März 2022

18:55 Uhr

BC GGMT Vienna – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Roland Streinz

Kommentator: Otto Rosenauer