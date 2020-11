Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Black Wings – HC Bozen heute live & exklusiv

via

Der HC Bozen rang am Mittwoch in einem torreichen Match die Bratislava Capitals mit 6:5 nieder. Heute gehen die Norditaliener in Linz erneut auf Torjagd. Für die Oberösterreicher war der vergangene Spieltag weniger erfolgreich. Gegen Dornbirn mussten sich die Black Wings mit 3:5 geschlagen geben und belegen aktuell den vorletzten Tabelellenplatz. Ob das Team von Pierre Beaulieu wieder auf die Erfolgsspur zurück findet, ist ab 19:05 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Freitag, 20. November 2020

19:05 Uhr

Steinbach Black Wings 1992 – HCB Südtirol Alperia, Sky Sport Austria 1

Kommentator: Philipp Paternina

Sky Experte: Bernd Brückler

