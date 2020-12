Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Das Traditionsduell KAC – Vienna Capitals heute live & exklusiv

Die Partie KAC – Vienna Capitals heute ab 19:05 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12

Bernd Brückler ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 22. Dezember 2020 – Eishockeyfans auf Sky dürfen sich heute auf einen Klassiker freuen: Der KAC empfängt die Vienna Capitals.

Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Caps in Klagenfurt endlich wieder als Sieger vom Eis gehen. Wieder auf die Siegerstraße zurückkehren will auch der KAC. Die Kärntner mussten am Sonntag gegen die Innsbrucker Haie eine empfindliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Wer in dem Traditionsduell die Oberhand behält, ist ab 19:05 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Dienstag, 22. Dezember 2020

19:05 Uhr

EC-KAC – spusu Vienna Capitals, live & exklusiv auf Sky Sport 12

Kommentator: Philipp Paternina

Sky Experte: Bernd Brückler

