Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Das vierte Spiel der Halbfinal-Serie zwischen den Vienna Capitals und HCB Südtirol am Samstag live & exklusiv

Das vierte Halbfinal-Duell Vienna Capitals gegen HCB Südtirol morgen ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Bernd Brückler ist als Sky Experte im Einsatz

Eiskalt im Abschluss – Bozen reißt die Serie gegen die Caps mit einem 6:3- Heimsieg wieder an sich und stellt auf 2:1. Die Südtiroler waren am Ende eines packenden Duells die effektivere Mannschaft und zeigten mit drei Toren im Powerplay und einem Shorthander, dass sie in der entscheidenden Phase bereit sind.

Die Caps lieferten eine engagierte Leistung ab, mussten sich aber am Ende doch deutlich geschlagen geben. Ob sich Bozen am morgigen Samstag den Matchpuck holt oder die Caps zurückschlagen, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Samstag, 3. April 2021

19:00 Uhr

spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Jörg Künne

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Bernd Brückler