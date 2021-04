Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Der Auftakt in die Final-Serie zwischen HCB Südtirol und dem KAC live

Das erste Final-Duell HCB Südtirol gegen den KAC am kommenden Sonntag ab 17:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Bernd Brückler ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 9. April 2021 – Die Finalserie der bet-at-home ICE Hockey League wartet ab Sonntag mit dem spannungsgeladenen Duell HCB Südtriol gegen den KAC auf. Die Foxes aus Südtirol setzten sich in einem wahren Halbfinal-Krimi mit 4:2 in der Best-of-7 Serie gegen die Vienna Capitals durch. Der entscheidende Sieg gelang den Südtirolern dabei am Mittwoch in der Overtime.

Der KAC machte die Finalteilnahme seinerseits bereits am Montag klar. Mit einem 4:1 Erfolg in der Serie ließen die Klagenfurter Salzburg keine Chance. Die beiden Final-Kontrahenten standen sich in der bisherigen Saison bereits sechs Mal in äußerst knappen Duellen gegenüber. Dabei setzte sich Head Coach Petri Matikainen mit seinen Klagenfurtern vier Mal durch. Ob der KAC auch Spiel eins der Finalserie für sich entscheiden kann oder der HCB Südtirol als Sieger vom Eis geht, ist kommenden Sonntag ab 17:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Sonntag, 11. April 2021

17:15 Uhr

HCB Südtirol Alperia – EC KAC, live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Bernd Brückler

Bild: GEPA