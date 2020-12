Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Salzburg vs. Innsbruck heute live & exklusiv

via

Die Partie Salzburg – Innsbrucker Haie heute ab 19:05 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zum Neujahr die Partie Graz99ers – KAC am Freitag ab 17:20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Florian Iberer am heutigen Mittwoch sowie Bernd Brückler am Freitag sind als Sky Experten im Einsatz

Eishockeyfans auf Sky dürfen sich in dieser Woche gleich auf zwei packende Begegnungen freuen: Heute bestreiten Salzburg und Innsbruck das letzte Sky Livespiel 2020. Nur zwei Tage später kommt es auf Sky zum Neujahrs-Klassiker zwischen den Graz99ers und dem KAC:

Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Innsbrucker Haie in Salzburg endlich wieder als Sieger vom Eis gehen. Dagegen konnten die Salzburger zuletzt wieder Selbstbewusstsein tanken. Das Team von McIIvane bezwang am Montag die Dornbirn Bulldogs deutlich mit 4:1. Wer das Jahr 2020 mit einem Erfolg abschließt, ist heute ab 19:05 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Jahr 2021 wird mit einem Traditionsduell eingeläutet. Die Graz99ers empfangen den Rekordmeister aus Klagenfurt. Wer kann den ersten Sieg im neuen Jahr verbuchen? Die Antwort gibt es am Freitag ab 17:20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die Live-Matches der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Mittwoch, 30. Dezember 2020

19:05 Uhr

EC Red Bull Salzburg – HC Tiroler Wasserkraftwerk Innsbruck – Die Haie

Kommentator: Philipp Paternina

Sky Experte: Florian Iberer

Freitag, 1. Jänner 2021

17:20 Uhr

Moser Medical Graz99ers – EC-KAC

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Bernd Brückler

