Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Vienna Capitals – Dornbirn Bulldogs am Freitag live & exklusiv

Die Partie Vienna Capitals – Dornbirn Bulldogs am Freitag ab 19:05 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Gary Venner ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 17. Dezember 2020 – Eishockeyfans dürfen sich am morgigen Freitag auf das Sky Live-Spiel zwischen den Vienna Capitals und den Dornbirn Bulldogs freuen!

Nach zwei Siegen in Folge mussten sich die Caps gestern im Penaltyschießen dem VSV geschlagen geben. Auch für die Bulldogs verlief das letzte Liga-Spiel nicht nach Wunsch. Die Vorarlberger verloren die Partie gegen Salzburg in der Overtime mit 2:3. Um so wichtiger ist es für die Mannschaft von Kai Suikkanen gegen die Caps weitere Punkte im Kampf um einen Top-5-Platz zu sammeln. Die einwöchige Spielpause könnte dabei den Dornbirnern entgegen kommen. Welches Team sich in der Erste Bank Arena durchsetzen kann, zeigt Sky ab 19:05 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Freitag, 18. Dezember 2020

19:05 Uhr

spusu Vienna Capitals – Dornbirn Bulldogs, Sky Sport Austria 1

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Gary Venner

Artikelbild: GEPA