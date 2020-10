Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: VSV – Graz am Sonntag live & exklusiv

via

Die Partie VSV – Graz99ers am Sonntag ab 17:15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Florian Iberer ist als Sky Experte im Einsatz

Sky Kunden können sich am Sonntag auf ein packendes Duell in der bet-at-home ICE Hockey League freuen: Die 99ers sind zu Gast beim sechsfachen Meister VSV. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt konnten die „Adler“ am Sonntag mit einem 3:2 Erfolg über die Black Wings den ersten Saisonsieg feiern. Auch die Grazer hatten zuletzt Grund zum Jubeln. Beim KAC setzten sich die Steirer mit 2:0 durch. Ob das Team von Doug Mason erneut drei Punkte aus Kärnten entführen kann, ist ab 17:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Sonntag, 11. Oktober 2020

17:15 Uhr

EC Grand Immo VSV – Moser Medical Graz99ers, Sky Sport Austria 1

Kommentator: Philipp Paternina

Sky Experte: Florian Iberer

Moderation: Jörg Künne

Beitragsbild: GEPA