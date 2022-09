Die Champions League heute Abend u.a. mit Inter Mailand vs. Bayern München live auf Sky Sport Austria

Nach der großartigen Leistung von FC Salzburg gegen den italienischen Meister AC Milan geht es heute in der UEFA Champions League gleich weiter. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ist u.a. zu Gast bei Inter Mailand (ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 – Streame einfach und unkompliziert mit dem SkyX-Traumpass).

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit dem Sky Experten-Duo Didi Hamann und Marc Janko live bei Sky Sport Austria



Auch am Mittwoch sind Sky Seher:innen live dabei, wenn Inter Mailand dem deutschen Rekordmeister FC Bayern zum Auftakt vermutlich alles abverlangen wird. Sky Sport Austria stimmt ab 20:00 Uhr auf das Match ein. Sky Anchor Martin Konrad führt mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko durch den Fußballabend. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert auch am Mittwoch spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Auch alle weiteren Matches am Mittwoch wie das Duell Napoli gegen den FC Liverpool gibt es live bei Sky Sport Austria.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Eintracht Frankfurt – Sporting Lissabon um 18:45 live Uhr auf Sky Sport Austria 3

Ajax Amsterdam – Glasgow Rangers um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Inter Mailand – Bayern München ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

SSC Napoli – FC Liverpool um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Barcelona – Viktoria Pilsen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Tottenham Hotspur – Olympique Marseille um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Atletico Madrid – FC Porto um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

FC Brügge – Bayer 04 Leverkusen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

