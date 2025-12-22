Die Christmas Games und jede Menge Starpower mit LeBron James & Co.: Die NBA zum Jahreswechsel live auf Sky Sport

Die Christmas Games, u.a. mit den Cleveland Cavaliers, den New York Knicks und den Golden State Warriors, am 25. Dezember ab 17:45 Uhr live bei Sky

Star-Aufgebot in der NBA: LeBron James, Steph Curry, Nikola Jokic und viele mehr live bei Sky

Insgesamt überträgt Sky Sport in den kommenden drei Wochen 23 NBA-Spiele live

Mit Sky X die NBA live streamen!

Über den Jahreswechsel wartet auf die Fans jede Menge Top-Basketball aus der besten Liga der Welt. Insgesamt überträgt Sky Sport in den kommenden drei Wochen 23 Begegnungen aus der NBA live.

Am 25. Dezember stehen die heiß erwarteten Christmas Games an. Um 17:45 Uhr treffen die diesjährigen NBA-Cup-Gewinner, die New York Knicks, auf die Cleveland Cavaliers. Im Anschluss duellieren sich Oklahoma City Thunder mit Shai Gilgeous-Alexander, dem MVP der letztjährigen Finalserie, und die San Antonio Spurs mit Victor Wembanyama. Später, um 23:00 Uhr, empfangen die Golden State Warriors mit Steph Curry die Dallas Mavericks.

Weitere Highlights für Fans sind unter anderem zwei Einsätze der Denver Nuggets mit Nikola Jokic: In der Nacht auf Mittwoch, den 24.12., treten sie auswärts gegen die Dallas Mavericks an, und im neuen Jahr, in der Nacht auf den 6.1., sind sie zu Gast bei den Philadelphia 76ers. In der Nacht auf den 30.12. treffen die San Antonio Spurs auf die Cleveland Cavaliers. Am Mittwoch, den 31.12., können Fans zudem zwei Spiele zur besten Sendezeit genießen: Um 19:00 Uhr empfangen die Charlotte Hornets die Golden State Warriors und Steph Curry, um 21:30 Uhr treffen dann die Cleveland Cavaliers auf die Phoenix Suns. Auch Superstar LeBron James ist im Einsatz: In der Nacht auf den 26.12. trifft er mit den LA Lakers auf die Houston Rockets.

Die NBA Live-Übertragungen bei Sky Sport bis ins neue Jahr:

Nacht auf Dienstag, 23.12.:

1:00 Uhr: Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets auf Sky Sport 1

3:30 Uhr: Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies auf Sky Sport 1

Nacht auf Mittwoch, 24.12.:

2:00 Uhr: Dallas Mavericks – Denver Nuggets live auf Sky Sport 1

5:00 Uhr: LA Clippers – Houston Rockets live auf Sky Sport 1 und Sky Sport Mix

Donnerstag, 25. 12.:

17:45 Uhr: New York Knicks – Cleveland Cavaliers live auf Sky Sport Mix

20:30 Uhr: Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs live auf Sky Sport Mix

23:00 Uhr: Golden State Warriors – Dallas Mavericks live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 26.12.:

02:00 Uhr: LA Lakers – Houston Rockets live auf Sky Sport Mix

Samstag, 27.12.:

22:45 Uhr: Sacramento Kings – Dallas Mavericks live auf Sky Sport 1

Nacht auf Dienstag, 30.12.:

2:00 Uhr: San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers live auf Sky Sport 1

5:00 Uhr: Portland Trailblazers – Dallas Mavericks live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 31.12.:

2:00 Uhr: Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers live auf Sky Sport 1

5:00 Uhr: LA Clippers – Sacramento Kings live auf Sky Sport Mix

Mittwoch, 31.12.:

19:00 Uhr: Charlotte Hornets – Golden State Warriors live auf Sky Sport 1

21:30 Uhr: Cleveland Cavaliers – Phoenix Suns live auf Sky Sport Mix

Samstag, 3.1.:

22:45 Uhr: Maimi Heat – Minnesota Timberwolves live auf Sky Sport 1

Nacht auf Dienstag, 6.1.:

1:00 Uhr: Detroit Pistons – New York Knicks live auf Sky Sport 1

2:30 Uhr: Philadelphia 76ers – Denver Nuggets live auf Sky Sport 2

4:00 Uhr: LA Clippers – Golden State Warriors live auf Sky Sport 1

Nacht auf Mittwoch, 7.1.:

2:00 Uhr: Minnesota Timberwolves – Miami Heat live auf Sky Sport 1

5:00 Uhr: Sacramento Kings – Dallas Mavericks live auf Sky Sport 1

