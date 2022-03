Die Conference-League-Viertelfinalpaarungen im Überblick – Trauner trifft auf LASK-Bezwinger

via

Am Freitagnachmittag wurde nach den Viertelfinal-Paarungen der Champions- und Europa League auch die Match-Ups der Conference League ausgelost (Alle Spiele der UEFA Europa Conference League live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass um nur 15€ im Monat).

Im Viertelfinale der Conference League stehen sich erneut die vormaligen Gruppengegner Bodö/Glimt und AS Roma gegenüber. Der Club aus Norwegen hatte im vergangenen Oktober die Truppe von Trainer Jose Mourinho mit einem 6:1-Heimsieg überrascht, das Retourmatch in Rom endete 2:2. Feyenoord Rotterdam mit Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner trifft auf LASK-Bezwinger Slavia Prag, PSV Eindhoven mit Phillipp Mwene misst sich mit Leicester City. Die Griechenland-Legionäre Stefan Schwab und Thomas Murg müssen mit PAOK gegen Olympique Marseille bestehen.

Im Halbfinale trifft der Sieger aus Leicester City gegen PSV Eindhoven auf den Sieger aus Bodo/Glimt gegen AS Roma. Der Gewinner aus Feyenoord gegen Slavia Prag trifft zunächst zuhause auf den Sieger aus Olympique Marseille gegen PAOK Saloniki. Spieltermine sind der 7./14. April bzw. 28. April/5. Mai, das Finale steigt am 25. Mai in Tirana.

Die Spielpaarungen im Überblick:

Viertelfinale:

FK Bodo/Glimt – AS Roma

Feyenoord – SK Slavia Prag

Olympique Marseille – PAOK Saloniki

Leicester City – PSV Eindhoven

Halbfinale:

Halbfinale 1: Sieger des Duells Leicester City – PSV Eindhoven – Sieger des Duells FK Bodo/Glimt – AS Roma

Halbfinale 2: Sieger des Duells Feyenoord – SK Slavia Prag – Sieger des Duells Olympique Marseille – PAOK Saloniki

Der Sieger des ersten Halbfinals wird als Heimteam das Conference-League-Finale am 25. Mai in Tirana bestreiten.

Termine: Wann finden die Viertelfinal- und Halbfinalspiele statt?

Die ausgelosten Hinspiele des Conference-League-Viertelfinals werden am 7. April 2022 ausgetragen. Die Rückspiele sind für eine Woche später, also den 14. April 2022 angesetzt.

Die Halbfinal-Hinspiele werden schließlich am 28. April 2022 ausgetragen, während die entscheidenden Rückspiele um den Finaleinzug am 5. Mai stattfinden werden.

Das Finale der Conference-League-Saison 2021/22 wird am 25. Mai 2022 in der Arena Kombëtare in Tirana stattfinden.

