Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt der Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer und Borussia Dortmund – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: Der SC Freiburg gegen Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Grüll und Marco Friedl – ebenfalls ab 15:00 Uhr live

Der 1. FC Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel gegen Eintracht Frankfurt am Flutlicht-Freitag ab 19:30 Uhr live – auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Wien, 5. Februar 2026 – Am Samstag empfängt Borussia Mönchengladbach im „Tipico Topspiel der Woche“ Bayer Leverkusen. Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Gladbacher wieder stabilisiert und rangieren aktuell auf Platz zwölf, warten jedoch seit vier Spielen auf einen Sieg. Leverkusen hingegen konnte die letzten beiden Begegnungen für sich entscheiden und möchte diese Erfolgsserie fortsetzen. Wer behält am Ende die Oberhand?

Bereits am Nachmittag trifft der VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer auf Borussia Dortmund. Der BVB ist seit 13 Ligaspielen ungeschlagen und konnte den Rückstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte verkürzen. Bleibt Dortmund auch im 14. Spiel in Folge ungeschlagen, oder gelingt Wolfsburg nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie die Rückkehr in die Erfolgsspur?

Der SC Freiburg empfängt außerdem Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Grüll und Marco Friedl. Die Freiburger, bei denen Philipp Lienhart weiterhin verletzt ausfällt, mussten sich am vergangenen Spieltag dem VfB Stuttgart geschlagen geben. Die Bremer warten hingegen seit zehn Spielen auf einen Sieg. Gelingt gegen Freiburg der erhoffte Befreiungsschlag oder setzt sich die Negativserie fort?

Für den FC Augsburg und Michael Gregoritsch, der zuletzt mit einem Doppelpack gegen St. Pauli überzeugte, geht es am Wochenende zum 1. FSV Mainz 05, wo Stefan Posch und Phillipp Mwene spielen. Beide Teams konnten ihre letzten beiden Partien für sich entscheiden – für welche Mannschaft endet die Erfolgsserie am Wochenende?

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell 1. FC Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel gegen Eintracht Frankfurt

Bereits am morgigen Freitag trifft Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel auf Eintracht Frankfurt. Beide Teams mussten am vergangenen Wochenende jeweils eine 1:3-Niederlage hinnehmen und wollen nun so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur. Wem gelingt das Comeback? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC St. Pauli – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: SC Freiburg – Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Artikelbild: Imago