Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky

Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Grüll und Marco Friedl am Samstag gegen Bayern München und Konrad Laimer – ab 15:00 Uhr live

Ebenfalls ab 15:00 Uhr live: Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg

Im „Tipico Topspiel der Woche“ trifft der VfB Stuttgart auf den 1. FC Köln – am Samstag ab 17:30 Uhr live

Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Phillipp Mwene am Flutlicht-Freitag ab 19:30 Uhr live – auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Kommenden Samstag empfängt Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Grüll und Marco Friedl den FC Bayern und Konrad Laimer. Während das Team von Vincent Kompany nach dem 5:1-Erfolg über Hoffenheim weiterhin an der Tabellenspitze steht, ist Bremen nach nun elf sieglosen Spielen in Folge den Abstiegsrängen gefährlich nahe gerückt. Gelingt den Bremern der Befreiungsschlag gegen die Münchner oder setzt sich die Negativserie fort?

Nach der deutlichen Niederlage gegen die Bayern steht für Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag das Duell mit dem SC Freiburg an. Trotz der Pleite behaupten die Hoffenheimer weiterhin den dritten Tabellenplatz und wollen diesen mit einem Sieg gegen Freiburg verteidigen. Die Freiburger feierten am vergangenen Wochenende trotz Unterzahl einen Erfolg gegen Bremen und möchten an diese Leistung anknüpfen. Wer setzt sich durch?

Am Samstagabend steht das „Tipico Topspiel der Woche“ an, in dem der VfB Stuttgart auf den 1. FC Köln trifft. Beide Teams mussten am vergangenen Spieltag eine 1:2-Niederlage hinnehmen: Stuttgart unterlag St. Pauli, während Köln durch einen Doppelpack von Christoph Baumgartner gegen RB Leipzig verlor. Wer schafft es, sofort wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen?

Auch Leopold Querfeld und Christopher Trimmel sind am Samstag im Einsatz: Sie treffen mit dem 1. FC Union Berlin am frühen Nachmittag auf den HSV. Gelingt es den Berlinern, die ungeschlagene Serie des HSV von vier Spielen ohne Niederlage zu beenden?

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Phillipp Mwene

Bereits am morgigen Freitag empfängt der BVB den 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Phillipp Mwene. Die Dortmunder sind derzeit seit 14 Ligaspielen ungeschlagen und haben ihre letzten fünf Partien allesamt gewonnen. Können sie diese Serie gegen Mainz fortsetzen und den Anschluss an die Bayern wahren, oder endet ihr Lauf? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: SV Werder Bremen – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: Hamburger SV – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: Bayer Leverkusen – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ VfB Stuttgart – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Artikelbild: Imago