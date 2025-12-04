VfB Stuttgart gegen die Bayern und Leipzig gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, Mainz gegen Mönchengladbach am Flutlicht-Freitag: Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt RB Leipzig mit Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald Eintracht Frankfurt am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München mit Konrad Laimer – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: Philipp Lienhart und der SC Freiburg zu Gast beim 1. FC Heidenheim und der VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer gegen Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel

Am Flutlicht-Freitag trifft der 1. FSV Mainz 05 mit Phillipp Mwene auf Borussia Mönchengladbach – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Am Samstagabend steht im „Tipico Topspiel der Woche“ das Duell zwischen RB Leipzig mit Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald und Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Die Leipziger rangieren weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, haben jedoch nur noch einen Punkt Vorsprung auf den BVB. Die Frankfurter sind in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen und wollen mit einem weiteren Sieg Selbstvertrauen für das anstehende Königsklassen-Duell gegen den FC Barcelona tanken.

Laimer und Bayern in Stuttgart zu Gast

Bereits am Nachmittag gastiert Bayern München mit Konrad Laimer beim VfB Stuttgart. In der Liga sind die Bayern weiterhin ungeschlagen. Der ÖFB-Legionär und seine Kollegen möchten diese Serie fortsetzen, um ihre Position an der Tabellenspitze weiter zu festigen. Gelingt es den Stuttgartern, den Münchnern die erste Saisonniederlage zuzufügen?

Am Samstagnachmittag trifft außerdem der 1. FC Heidenheim auf den SC Freiburg mit Philipp Lienhart. Für die Freiburger wären drei Punkte wichtig, um den Anschluss an die internationalen Startplätze nicht zu verlieren. Patrick Wimmer und der VfL Wolfsburg empfangen am Samstag Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel. Die Berliner, denen zuletzt ein Doppelpack von Querfeld im DFB-Pokal gegen die Bayern nicht gereicht hat, wollen nun in Wolfsburg drei Punkte mitnehmen.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Mainz und Borussia Mönchengladbach

Bereits am Freitag empfängt der 1. FSV Mainz 05 mit Phillipp Mwene Borussia Mönchengladbach. Während die Mainzer weiterhin das Tabellenende zieren, hat Gladbach die Krise vom Saisonbeginn überwunden. Die Fohlen rangieren nun auf dem zwölften Platz. Schafft Mainz den dringend benötigten Befreiungsschlag oder bleibt Gladbach auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: VfB Stuttgart – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC Augsburg – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Köln – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

