Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Bayer Leverkusen den 1. FC Köln am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen Christian Ilzers TSG Hoffenheim und dem HSV – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer – ebenfalls ab 15:00 Uhr live

Am Flutlicht-Freitag trifft Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel auf RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Am Samstagabend wartet im „Tipico Topspiel der Woche“ das Duell der Lokalrivalen Bayer Leverkusen und 1. FC Köln. Die Leverkusener, die zuletzt gegen den FC Augsburg eine Niederlage einstecken mussten, wollen nach zwei Pleiten endlich wieder einen Sieg feiern. Auch die Kölner sind seit vier Spielen ohne Sieg und hoffen nun auf einen Befreiungsschlag. Wer kann sich am Ende durchsetzen?

Bereits am Nachmittag empfängt Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim den HSV. Die Hoffenheimer stehen derzeit auf dem fünften Tabellenplatz und möchten diesen mit einem weiteren Sieg festigen. Der Aufsteiger aus Hamburg reist nach zwei Siegen in Folge mit Rückenwind an. Setzt sich der Lauf des HSV fort, oder gelingt es dem Team von Christian Ilzer, den Aufsteiger zu stoppen?

Am Samstagnachmittag trifft außerdem Borussia Mönchengladbach auf den VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer. Nach dem Sieg gegen Mainz sind die Gladbacher inzwischen seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und wollen ihre Serie auch gegen Wolfsburg fortsetzen und erneut drei Punkte einfahren. Die Wolfsburger hingegen feierten zuletzt ihren ersten Sieg nach elf Spielen und möchten nun direkt in Gladbach den nächsten Erfolg folgen lassen.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Union Berlin und RB Leipzig

Bereits am Freitag empfängt der 1. FC Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel RB Leipzig, das mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager antritt. Die Leipziger feierten am vergangenen Spieltag einen 6:0-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt, bei dem Christoph Baumgartner mit zwei Vorlagen und einem Treffer glänzte. Die Berliner hingegen mussten sich zuletzt mit 1:3 dem VfL Wolfsburg geschlagen geben und wollen nach zwei Niederlagen in Folge nun wieder punkten. Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: 1. FC Union Berlin – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Bayer Leverkusen – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3