Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager Bayer Leverkusen am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Christian Ilzers TSG Hoffenheim – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: der HSV gegen Eintracht Frankfurt – ebenfalls ab 15:00 Uhr live

Am Flutlicht-Freitag trifft Borussia Dortmund auf Borussia Mönchengladbach – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Wien, 18. Dezember 2025 – Am Samstagabend steht im „Tipico Topspiel der Woche“ das Duell zwischen RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager sowie Bayer Leverkusen an. Die Leipziger liegen nach ihrer jüngsten Niederlage bereits neun Punkte hinter Tabellenführer Bayern und wollen mit einem Sieg verhindern, dass der Rückstand weiter anwächst. Leverkusen hingegen strebt drei Punkte an, um über die Winterpause einen Platz in den Top vier zu sichern.

Bereits am Nachmittag trifft Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim auswärts auf den Tabellennachbarn VfB Stuttgart. Beide Teams konnten zuletzt wieder einen Erfolg verbuchen und haben nun die Chance, sich mit weiteren drei Punkten eine Platzierung unter den Top sechs zu sichern und somit mit Rückenwind in die Winterpause zu gehen. Wer setzt sich in diesem Duell durch?

Am Samstagnachmittag trifft zudem Aufsteiger HSV zu Hause auf Eintracht Frankfurt. Nachdem der HSV zuletzt mit 1:4 gegen Hoffenheim unterlag und auf Rang 14 abrutschte, gelang Frankfurt ein 1:0-Erfolg gegen den FC Augsburg. Welches der beiden Teams kann sich mit einem Sieg zum Jahresabschluss verabschieden?

Auch am Samstagnachmittag sind Christopher Trimmel und Leopold Querfeld im Einsatz: Mit Union Berlin treten sie auswärts beim 1. FC Köln an. Die Berliner wollen mit einem Sieg weiterhin den Anschluss an die Top sechs halten. Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid sind am Samstag zu Gast beim FC Augsburg und möchten nach vier sieglosen Spielen endlich wieder einen vollen Erfolg feiern. Der VfL Wolfsburg, bei dem Patrick Wimmer in den vergangenen beiden Partien drei Tore erzielte, trifft am Wochenende auf den SC Freiburg und will seine Siegesserie fortsetzen.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach

Bereits am Freitag empfängt der BVB Borussia Mönchengladbach. Am vergangenen Spieltag mussten sich die Dortmunder in Unterzahl mit einem 1:1 gegen den SC Freiburg begnügen, während Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg die erste Niederlage nach fünf ungeschlagenen Spielen hinnehmen musste. Wer entscheidet das Borussen-Duell für sich? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Hamburger SV – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Köln – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: FC Augsburg – Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3