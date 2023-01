Die Deutsche Bundesliga mit Mainz gegen Dortmund HEUTE LIVE auf Sky

via

via Sky Sport Austria

Sky berichtet am Mittwoch ab 17:30 Uhr live von allen Einzelspielen und in der Original Sky Konferenz: mit Michael Leopold und Lothar Matthäus

Werder Bremen – Union Berlin wird exklusiv für Sky Q Kund:innen zusätzlich auch live auf Sky Sport Bundesliga UHD ausgestrahlt

Sky überträgt alle Begegnungen des 17. Spieltags am Mittwoch live. An beiden Abenden stehen die parallel ausgetragenen späten Spiele nicht nur als Einzelspiele sondern wahlweise auch in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Am Mittwochabend melden sich Moderator Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus ab 17:30 Uhr. Im frühen Spiel des Abends empfangen Karim Onisiwo und der 1. FSV Mainz 05 die Mannschaft Borussia Dortmund. Im Anschluss stehen vier Begegnungen auf dem Programm: Werder Bremen will gegen Union Berlin das 1:7 vom Samstagabend vergessen machen und der SC Freiburg mit Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch gegen Eintracht Frankfurt von Trainer Oliver Glasner zeigen, dass das 0:6 in Wolfsburg nur ein Ausrutscher war. Komplettiert wird der Abend von den Spielen zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum sowie dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach.

Die Begegnung von Werder Bremen gegen Union Berlin können Sky Q Kund:innen auf Sky Sport Bundesliga UHD live auch in Ultra HD erleben.

Der 17. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Mittwoch:

17:30 Uhr: Vorberichterstattung und 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:15 Uhr: SC Freiburg – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 3

20:15 Uhr: FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

20:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 5

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga

Bild: GEPA